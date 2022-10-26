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TTB Başkanı gözaltı görüntüsü izle! Şebnem Korur Fincancı böyle gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti: Kalaşnikof mermisi...

TTB Başkanı gözaltı görüntüsü izle! Şebnem Korur Fincancı böyle gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti: Kalaşnikof mermisi...
26.10.2022 11:46 - Son Güncelleme: 26.10.2022 11:47

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Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirdi. TTB Başkanının gözaltına alındığı görüntüler de ortaya çıktı. TEM Polislerince gözaltına alınan Fincancı’nın evinde yapılan aramada tabanca, kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı. İşte o anlar...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

GÖREVDEN ALINMA TALEBİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Açıklamada, "Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Ayrıca ikametinde 25 adet dolu 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine ilgili karar gereği el konuldu.

Bahse konu fişeklerle ilgili alınan Savcılık talimatı doğrultusunda Şebnem Korur Fincancı ve Kardelen F. Arıkan isimli şahısların 6136 Skm. suçundan ifadeleri alınacak.

EVİNDEN ÇIKAN YASAKLI KİTAP

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