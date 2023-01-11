İnstagram DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 11 Ocak İnstagram çöktü mü, mesaj sorunu ne zaman çözülecek? DM kutusu açılmıyor...

Bu durum öncelikle karşı hesabın kapalı olması ya da kişiyi engellemesi nedeni ile yaşanmaktadır. Karşı kullanıcı hesabı engellemiş ise mesaj gönderilememektedir. Aynı zamanda kullanıcının yakın zamanda hesabını kapatması ya da dondurması da mesaj gitmiyor hatasının oluşmasına neden olmaktadır. Kullanım alanı geniş olan instagram üzerinden bu hatanın verilmesi nedenlerinden bir diğeri ise internet kesintisi ya da veri çekme problemleridir.