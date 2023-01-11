Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2023 11:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2023 11:07
    ABONE OL

    İnstagram DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 11 Ocak İnstagram çöktü mü, mesaj sorunu ne zaman çözülecek? DM kutusu açılmıyor...

    Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en çok kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da sorun yaşanmaya başlandı. Peki İnstagram DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 11 Ocak İnstagram mesaj sorunu ne zaman çözülecek? DM kutusu açılmıyor, neden? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İnstagram DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor?

    Instagram kullanıcıları mesaj konusunda birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki, İnstagram DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 11 Ocak İnstagram çöktü mü, mesaj sorunu ne zaman çözülecek? İşte detaylar!

    11 OCAK 2022 İnstagram ÇÖKTÜ MÜ?

    Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

    Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

    Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Instagram Mesaj Gitmiyor Hatası Çözümü Nasıldır?

    Instagram mesaj özelliği kullanıcıların iletişim kurmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri kişiye anında mesaj ileterek instagram avantajlarından yararlanmaktadır. Instagram da yaşanılan problemlerden biri ise mesaj gitmiyor hatasıdır. Bu durumun pek çok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle mesajın gitmemesinin nedeni araştırılarak ardından çözüm yöntemlerine geçilmektedir. Instagram üzerinden başka bir kullanıcıya mesaj iletmek isteyen kişiler mesajın gönderilmeme problemini merak etmektedir.

        Bu durum öncelikle karşı hesabın kapalı olması ya da kişiyi engellemesi nedeni ile yaşanmaktadır. Karşı kullanıcı hesabı engellemiş ise mesaj gönderilememektedir. Aynı zamanda kullanıcının yakın zamanda hesabını kapatması ya da dondurması da mesaj gitmiyor hatasının oluşmasına neden olmaktadır. Kullanım alanı geniş olan instagram üzerinden bu hatanın verilmesi nedenlerinden bir diğeri ise internet kesintisi ya da veri çekme problemleridir.

        Instagram mesaj gitmiyor hatasını düzeltmek için kullanıcılar internet açıp kapatma ve hesaba çıkış yapıp tekrar giriş yapma adımlarını takip etmektedir. Instagram üzerinden mesajın gitmemesi çözümü uygulamanın güncellenmesi gerektiğini de göstermektedir.

        Kullanıcılar instagram uygulamasını güncelleyerek bu problemi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Aynı zamanda hesap içerisinde bulunan ayarlar kısmında mesaj bölümü ve gizlilik ayarlarından da mesaj kutusu ile alakalı inceleme yapılmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı masanın skandal teklifine sert tepki!
        Haberler Güncel İnstagram DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 11 Ocak İnstagram çöktü mü, mesaj sorunu ne zaman çözülecek? DM kutusu açılmıyor...
            SON DAKİKA