İnstagram DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 11 Ocak İnstagram çöktü mü, mesaj sorunu ne zaman çözülecek? DM kutusu açılmıyor...

Instagram kullanıcıları mesaj konusunda birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki, İnstagram DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 11 Ocak İnstagram çöktü mü, mesaj sorunu ne zaman çözülecek? İşte detaylar!
11 OCAK 2022 İnstagram ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.
Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.
Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Instagram Mesaj Gitmiyor Hatası Çözümü Nasıldır?
Instagram mesaj özelliği kullanıcıların iletişim kurmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri kişiye anında mesaj ileterek instagram avantajlarından yararlanmaktadır. Instagram da yaşanılan problemlerden biri ise mesaj gitmiyor hatasıdır. Bu durumun pek çok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle mesajın gitmemesinin nedeni araştırılarak ardından çözüm yöntemlerine geçilmektedir. Instagram üzerinden başka bir kullanıcıya mesaj iletmek isteyen kişiler mesajın gönderilmeme problemini merak etmektedir.