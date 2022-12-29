Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.12.2022 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2022 17:06
    ABONE OL

    TSK'yı kimyasal silah iftirasında bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi

    TSK’yı kimyasal silah kullanmakla suçlayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, son savunmasında da yaptığının suç olmadığını iddia etti. Mahkeme, Fincancı’nın tahliye talebini Fincancı’nın avukatları heyetin tarafsız olmadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme talebin reddine, bir üst mahkemeye itiraz için 7 gün süre vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Fincancı’nın tahliye talebi reddedildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

    7 YIL 5 AY HAPSİ İSTENİYOR
    Hazırlanan iddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    YETKİSİZLİKLE İSTANBUL'A GELDİ
    Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    KARAR BEKLENİYOR
    Bir önceki celse duruşma savcısı mütalaasında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Fincancı'nın yargılamasında ikinci celse görülmeye başladı. Mütalaaya karşı savunmalarının ardından karar verilmesi bekleniyor.

        SON SAVUNMASINI VERDİ
        Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Fincancı, "Yaptığımın bir suç olmadığını ifade etmiştim. Suçlamaları reddediyorum" ifadelerini kullandı.

        REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ
        Duruşmada sanık avukatları, mahkeme heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Duruşmaya talebin değerlendirilmesi için 20 dakikalık ara verildi. Mahkeme değerlendirme sonrası reddi hakim talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel TSK'yı kimyasal silah iftirasında bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi
            SON DAKİKA