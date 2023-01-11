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    • 11.01.2023 11:32
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    Ekrem İmamoğlu İngilizlere Türkiye'yi şikayet etti! Financial Times'a algı yüklü röportaj

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times'a verdiği röportajda Türkiye'yi şikayet etti. Türkiye'de yabancı basına çalışan Ayla Jean Yackley'e konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine ettiği hakaret üzerinden aldığı cezayı değerlendirdi. Türkiye'nin algılarla hedef alındığı söz konusu makalede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Türkiye'de demokrasinin olmadığını iddia ederek İngilizlere adeta şikayette bulundu.

    takvim.com.tr
    Yine ’Jean’lik peşinde!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi ingilizlere şikayet etti

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük mahkumiyet kararına ilişkin İngiliz Financial Times'a bir röportaj verdi.

    İMAMOĞLU'NU ERDOĞAN'IN RAKİBİ OLARAK GÖSTERİP TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR
    Türkiye'de yaşayan ve yabancı basına çalışan Ayla Jean Yackley söz konusu röportajın girişinde Ekrem İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın siyasi rakibi olarak göstererek Türkiye'nin özellikle ekonomi üzerinden algılarla hedef alındığı yorumlara yer verdi.

    "Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AKP'ye karşı soğuttu" ifadeleriyle algı yapılan makalede Ekrem İmamoğlu'nun, "çok çeşitli" seçmen grubundan destek aldığı iddia edildi.

    ADAY DEĞİLDİ NEDEN YASAKLANDI
    Makalede Ekrem İmamoğlu'nun henüz adaylığını ilan etmemesine rağmen rakip olmasın diye yasaklanmak istendiği algısı da işlendi.

    İMAMOĞLU'NDAN TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK ALGISI
    İmamoğlu söz konusu röportajda "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak" iddiasında bulunarak Türkiye'yi kötüledi.

    HDP'li Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasına ve HDP üzerinden görülen kapatma davasına da yer verilen makalede İmamoğlu, "Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok" diye konuştu.


    İmamoğlu, "otoriter bir zihniyetin" olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.

    AYLA JEAN YACKLEY
    İmamoğlu'na mikrofon tutan Ayla Jean Yackley Türkiye'de yaşıyor ve yabancı basına çalışıyor.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmeleri İngilizce olarak paylaşan ve zaman zaman güzellemeler yapan Ayla Jean Yackley yabancı kuruluşlar tarafından fonlanan Medyascope isimli yayın organında da boy gösteriyor.

        İMAMOĞLU DAHA ÖNCE DE FINANCIAL TIMES'A ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETMİŞTİ
        Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz aylarda da İngiliz Financial Times'a röportaj vermişti. Ekrem İmamoğlu Türkiye'deki iş dünyasını Başkan Erdoğan'a karşı gazlamaya çalışmış ve teröre destek veren HDP'li belediyelere kayyum atanmasını örnek göstererek Erdoğan'ı şikayet etmişti.
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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu İngilizlere Türkiye'yi şikayet etti! Financial Times'a algı yüklü röportaj
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