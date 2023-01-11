Ekrem İmamoğlu İngilizlere Türkiye'yi şikayet etti! Financial Times'a algı yüklü röportaj

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasına ve HDP üzerinden görülen kapatma davasına da yer verilen makalede İmamoğlu, "Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok" diye konuştu.



İmamoğlu, "otoriter bir zihniyetin" olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.

AYLA JEAN YACKLEY

İmamoğlu'na mikrofon tutan Ayla Jean Yackley Türkiye'de yaşıyor ve yabancı basına çalışıyor.