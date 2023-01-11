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    • Güncel
    • 11.01.2023 12:02
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    • 11.01.2023 12:02
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    Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Suriye'de ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin hudut birlikleri yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, yakalan 8 kişiden 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/PYD/YPG üyesi olduğu belirtildi.

    AJANSLAR
    5 terörist sınırda enselendi

    Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan, 3'ü FETÖ, 2'si PKK/PYD/YPG üyesi 8 kişinin, hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

    5 TERÖRİST YAKALANDI
    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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