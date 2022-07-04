Ekrem İmamoğlu'nun son skandalı! İngiliz Financial Times'a Başkan Erdoğan'ı şikayet etti... İş dünyasını kışkırttı

İstanbul'a hizmet etmek yerine kendi PR'ını yapmayı seçen ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir skandala imza attı.
2023 seçimlerine giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık savaş veren Ekrem İmamoğlu yabancı misyon şefleriyle yaptığı görüşmelerle gündeme gelirken bu kez İngiliz basınına bir röportaj verdi.
İŞ DÜNYASINI BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI KIŞKIRTTI
Financial Times'a konuşan İmamoğlu, Türk ekonomisini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak iş dünyasını Başkan Erdoğan'a karşı kışkırttı.
Erdoğan'ın faize karşı duruşunu eleştiren İmamoğlu İş adamlarının Erdoğan'a karşı ses yükseltmesi gerektiğini söyleyerek "İş dünyasının hala cesaret gösteremediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyası suçlu." dedi.