Ekrem İmamoğlu'nun son skandalı! İngiliz Financial Times'a Başkan Erdoğan'ı şikayet etti... İş dünyasını kışkırttı

'ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANIRSA GÖREVDEN ALINABİLİRİM'

Teröre verdikleri desteğe değinmeden HDP'li Belediye Başkanlarının görevden alınmalarını örnek gösteren İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini kaydetti.

KILIÇDAROĞLU VE ADAYLIK MESELESİ: ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

İngiliz Financial Times muhalefetin adayına ilişkin ise "İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında artan bir ivme varken, anketler sürekli olarak İmamoğlu'ndan ve bir başka CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan daha az popüler olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verirken meseleye ilişkin Ekrem İmamoğlu da dikkat çeken bir çıkış yaptı.