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    • 04.07.2022 11:11
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    Ekrem İmamoğlu'nun son skandalı! İngiliz Financial Times'a Başkan Erdoğan'ı şikayet etti... İş dünyasını kışkırttı

    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren ve yabancı ülkelerin elçileri ile sık sık görüşmeler yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir skandala imza attı. İngiliz Financial Times'a röportaj veren Ekrem İmamoğlu Türkiye'deki iş dünyasını Başkan Erdoğan'a karşı gazlamaya çalıştı. İBB Başkanı öte yandan teröre destek veren HDP'li belediyelere kayyum atanmasını örnek göstererek Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden seçilmesi halinde kendisinin görevden alınabileceğini iddia etti.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun son skandalı!

    İstanbul'a hizmet etmek yerine kendi PR'ını yapmayı seçen ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir skandala imza attı.

    2023 seçimlerine giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık savaş veren Ekrem İmamoğlu yabancı misyon şefleriyle yaptığı görüşmelerle gündeme gelirken bu kez İngiliz basınına bir röportaj verdi.

    İŞ DÜNYASINI BAŞKAN ERDOĞAN'A KARŞI KIŞKIRTTI
    Financial Times'a konuşan İmamoğlu, Türk ekonomisini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak iş dünyasını Başkan Erdoğan'a karşı kışkırttı.

    Erdoğan'ın faize karşı duruşunu eleştiren İmamoğlu İş adamlarının Erdoğan'a karşı ses yükseltmesi gerektiğini söyleyerek "İş dünyasının hala cesaret gösteremediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyası suçlu." dedi.

    İş çevrelerinde birçok kişinin Erdoğan'ı eleştirdikleri için cezalandırılmaktan korktuğunu iddia eden İmamoğlu, "Hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatılmasından, hukuk dışı mahkemelere maruz kalmaktan ya da olası başka türlü müdahalelerden korkuyorlar" iddiasında bulundu.

        'ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANIRSA GÖREVDEN ALINABİLİRİM'
        Teröre verdikleri desteğe değinmeden HDP'li Belediye Başkanlarının görevden alınmalarını örnek gösteren İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini kaydetti.

        KILIÇDAROĞLU VE ADAYLIK MESELESİ: ÇOK ÇOK ÖNEMLİ
        İngiliz Financial Times muhalefetin adayına ilişkin ise "İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında artan bir ivme varken, anketler sürekli olarak İmamoğlu'ndan ve bir başka CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan daha az popüler olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verirken meseleye ilişkin Ekrem İmamoğlu da dikkat çeken bir çıkış yaptı.

        Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ancak kendi adaylığından tamamen vazgeçmeyen İmamoğlu, seçim zamanlaması belirsizken Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanamayacağı konusunda bir tartışmaya girmenin 'doğru olmadığını' söyledi.

        İmamoğlu, ancak doğru adayı seçmenin "çok, çok önemli" olacağını söyledi

        Öte yandan Financial Times, Ekrem İmamoğlu'nu 'Erdoğan'a karşı meydan okuyucu olarak' niteledi.

        İSTANBUL KAR ALTINDAYKEN EKREM İMAMOĞLU, CHİLCOTT İLE BALIK KEYFİ YAPMIŞTI
        Öte yandan Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile gizli bir görüşme yapmıştı.



        İmamoğlu partisinden bile gizlediği görüşmeyi 'yemek molası' olarak tanımlamıştı. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki göstermişti.
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        İmamoğlu’nun son skandalı!
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun son skandalı! İngiliz Financial Times'a Başkan Erdoğan'ı şikayet etti... İş dünyasını kışkırttı
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