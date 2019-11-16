Dünyayı şekillendirme iddiasındaki Chatham House, emperyalist projelerin görüşüldüğü yer olarak nam saldı. Chatham House, ABD'deki CFR'nin bir başka versiyonu olarak biliniyor.

Koç Holding'in kurumsal ortağı olduğu 'düşünce kuruluşu' Chatham House'ı ziyaret eden İmamoğlu, enstitünün başkan yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle bir araya geldi.

Chatham House'daki temaslarında İmamoğlu'nun İngiltere-Türkiye ve Londra-İstanbul, İstanbul-Chatham House ilişkilerini ele aldığı belirtildi. Görüşmeye İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de katıldı. İmamoğlu burada Reuters haber ajansına da konuştu.





ABDULLAH GÜL'E ÖDÜL VERMİŞLERDİ

İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu vurgulanan Exeter Üniversitesi'yle yakınlığıyla da dikkat çeken kuruluş, her yıl "uluslararası ilişkilere katkıda bulunan" kişilere ödül veriyor. Chatham House 2010 Ödülü'nü 1918'de İngilizler'in Çanakkale ve İskenderunu işgalinin yıldönümü olan 9 Kasım'da Abdullah Gül'e vermişti. Kuruluş, övgüyle bahsettiği Gül'e ödülün veriliş nedenini şöyle açıkladı: "Gül, bölünmüş Kıbrıs'ın bütünleşmesi konusunda çok önemli adımlar atmış ve Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi için başrol oynamıştır. Gül, AB üyeliğinin de önemli destekçilerindendir."







İmamoğlu Chatham House'da Reuters'a verdiği mülakatın ardından London&Partners (L&P) Ajansı'nın kendisi onuruna verdiği öğle yemeği davetine katıldı. Davette L&P CEO'su Laura Citron, Doğrudan Yabancı Yatırım Direktörü Neil Bridge ve Ticaret ve Büyüme Direktörü Janet Coyle yer aldı.

Londra'ya bir dizi ziyaret için giden İmamoğlu'nun yarın da finans ve yatırım kuruluşlarının temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısı yapacağı duyuruldu.





İmamoğlu'nun ikili görüşmeler de gerçekleştireceği belirtilen toplantıya katılacağı belirtilen kuruşlar ise şöyle…

Yatırım Bankaları: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays.

Fonlar: KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group.

Yatırım Uzmanları: Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.



SEVR'İN MİMARI!

Resmen 1920'de kurulsa da Chatham House'un kökleri 1900'lerin başına kadar gidiyor. "Yuvarlak Masacılar" adıyla kurulan kuruluş, daha sonra "Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstütüsü" adını aldı. İsrail devletinin kuruluşuna öncülük ettiği belirtilen kuruluş, Osmanlı Devleti'ni ilk parçalayan Sykes–Picot ve Sevr'in mimarı olarak tanınıyor.

TÜRKİYE KARŞITI RAPORLARIYLA BİLİNİYOR!

Chatham House, Türkiye karşıtı raporlarıyla da biliniyor. 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerin sonrası politikaların incelendiği Chatham House raporunda Türkiye, Osmanlı Devleti'nin son yıllarına benzetilmiş, terör örgütü PKK'ya otonom bölge verilmesini istenmiş, buna karşı çıkarsa Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmuştu.





TÜRKİYE İSTENENİ YAPMAK ZORUNDAYMIŞ!

Kuruluşa göre artık Kürtlere bölgesel otonomi verilmesi "kaçınılmaz". Yapılan toplantılarda hakim olan görüş, özetle şöyle: "Bu konuyu tartışmamalıyız. Türkiye buna mecbur. Batılı ülkeler bu çerçevede tavır belirlemeli. Geri adım söz konusu olamaz. Sınır çizilmesi aşamasındayız. PKK/HDP sınır çizilmesi koşuluyla belli tavizler verebilir. Sınırların çizilmesi ve bölgenin Kürt bölgesi olarak tanınması, kritik eşik. Ana dil, güvenlik birimleri gibi konular, gündemin ilk sıralarında değil. Sınır kabul edilirse ana dil, güvenlik ve yargı birimleri gibi konular zaten arkadan gelir. PKK yönetimi Batı ile benzer görüşlere sahip.

Türkiye Cumhuriyeti isteneni yapmak zorunda. Yapmazsa uluslararası hukuk devreye girer. Bunun için de yeterince malzeme verdi. PKK resmen tanındı. Türkiye itiraz ederse yaptırımlar gündeme getirilir. Hatta yaptırımların eşiğindeyiz."

İBB GEÇEN YIL REDDETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'nin 21-22 Haziran 2018 tarihlerinde Londra'da düzenlenen konferansı için gönderdiği daveti kabul etmemişti. Chatham House müdürü Dr. Robin Niblett'in, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da gerçekleştirilecek yıllık "Chatham House Londra Konferansı" için gönderdiği yazılı daveti İBB AB ve Dış İlişkiler Komisyonu görüşmüş, uygun bulmayarak geri çevirmişti.





ÖLÜ TAKLİDİ YAPTILAR

İmamoğlu'nun ziyaret ettiği Chatham House, muhalif olarak bilinen gazete ve sitelerin dikkatini çekmedi. Abdullah Gül 2010'da ödül aldığında tepki gösterip Chatham House'un 'Sevr'ci geçmişini haberleştiren Sözcü, Yeniçağ, OdaTv gibi gazete ve siteler, İmamoğlu ziyaret edince bu geçmişi unuttu. Bu site ve gazeteler, Ekrem İmamoğlu'nun Chatham House ziyaretini İmamoğlu'nun basın ekibinin gönderdiği metinlerle haberleştirdi.



