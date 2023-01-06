Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması: "Teröristler kazdıkları yerlere gömüldüler"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta terörle mücadelede son duruma ilişkin açıklama yaptı. Devam eden operasyonlarla ilgili konuşan Akar, "Teröristler kazdıkları yerlere gömüldürler." dedi.
BAKAN AKAR'DAN YUNAN'A TARİHİ AYAR: "KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIZ" | VİDEO İZLE
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi.
ŞAM İLE 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS
Moskova'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik.
AKLINIZI BAŞINIZA ALIN
Daha dün Ege'de balıkçılarımızı taciz ettiler. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayız. Atina başkalarını arkasına alarak bizi tahrik etmesin.
MLKP'Lİ TERÖRİST ZEKİ GÜRBÜZ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakan Akar'ın söz ettiği operasyonlarla ilgili son olarak MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirilmişti. MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.