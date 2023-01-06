Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması: "Teröristler kazdıkları yerlere gömüldüler"

Gündoğdu'nun gizlenmesine yardım eden şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden, 2'si kadın 3 şüphelinin CHP Ayvalık Teşkilatı üyesi olduğu ve Ayvalık Belediyesine ait iştirak şirketlerde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

KİRLİ İTTİFAK PKK'DAN MLKP'YE BOMBA EĞİTİMİ!

Terör örgütü PKK/YPG'nin MLKP ile kirli bir bağı da var. 'DAEŞ'le savaşacağız' diyerek Suriye'ye geçen MLKP'liler, YPG kampında Duran Kalkan ve Murat Karayılan gözetiminde bomba ve suikast eğitimi alıyorlar anca amaçları Türkiye'yi kana bulamak.

PKK-YPG, Türkiye'de yeni kanlı eylemler yapmak için sol örgüt olan MLKP'yi eğitme kararı aldı. 2016'da İstihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere göre "DAEŞ için savaşacağız" diyerek Kobani'ye giden MLKP'nin yaklaşık 50 militanına YPG kucak açtı. MLKP'liler Kobani'de bulanan YPG'nin terör kampına yerleştirildi.