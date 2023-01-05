Atina kaşınıyor! Türk teknesine Yunan tacizi: Sahil Güvenlik Komutanlığı misliyle karşılık verdi





Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir.

Gerçekleşen olaya ilişkin video aşağıdadır.