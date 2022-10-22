Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına saldıran MLKP'li teröristlerden Emre Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu yakalandı

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren Emre Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde İzmir'de yakalandı.

TERÖRİST YAKALANDI | VİDEO İZLE



Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emmiyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül'de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.