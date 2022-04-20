Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı!





FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor. Alınan bilgiye göre Soylu, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bu arada, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."



BAKAN BOZDAĞ'A BURSA'YA GİDİYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak. Bursa-Mudanya yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti.