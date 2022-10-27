Bursa'daki bombalı eylemin failini CHP'lilerin sakladığı ortaya çıktı! Evlerinde MLKP izleri

Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik 20 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden olduğu iddiasıyla İzmir'de yakalanan Cebrail Gündoğdu'nun saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kadınların evinde yapılan aramada, eylemi gerçekleştiren terörist ile MLKP eş başkanının parmak izleri çıkarken, diğer CHP'li üyenin ise teröriste yaptığı lojistik desteğin kamera kayıtlarıyla tespit edildiği öğrenildi.
20 Nisan'da Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan minibüse yönelik MLKP terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemin failleri Tanya kod adlı Seda Baykan İzmir Dikili'de Mehmet Mustafa U. ile birlikte yakalanmıştı. Polis, Mehmet Mustafa U.'ya ait hücre evinde kaldığı tespit edilen MLKP terör örgütünün Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından Turuncu kategoride aranan Zafir Emre kod adlı Cebrail Gündoğdu'yu da 22 Ekim'de İzmir'de yakalamıştı.
TERÖRİSTİ SAKLAYANLAR TESPİT EDİLDİ
Cebrail Gündoğdu ile irtibatı bulunan 8 kişi de aynı gün Balıkesir ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonun detaylarında şok bilgiler yer aldı. Cebrail Gündoğdu'ya Ayvalık'ta yardım eden ve evlerinde saklayan kişilere yönelik Balıkesir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi arasında CHP üyeleri çıktı.