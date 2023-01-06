Türkiye ile Ermenistan arasında yeni dönem: Doğrudan hava kargo ticareti başlıyor

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler hava kargo taşımacılığında yeni bir dönemin kapısını açtı.

DOĞRUDAN HAVA KARGO TİCARETİ BAŞLIYOR

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.

Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERİNİN İLKİ YAPILDI

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için ilk toplantı geçtiğimiz yıl 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıldı.

ÖZEL TEMSİLCİLER

Toplantı kapsamında Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan görüşme gerçekleştirdi.