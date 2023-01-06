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    • 06.01.2023 15:54
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    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 6'lı masanın 'kukla aday'ına tepki: Kendilerine sekreter arıyorlar. Komedi

    2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 10. Kez toplanan ama hala aday çıkaramayan 6’lı masanın küçük ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de adaylarının bir kukla olacağını alenen itiraf etti. Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi. Davutoğlu’nun skandal açıklamaları siyaset gündemine bomba gibi düştü. Tepki gösteren isimlerden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. İnce, “Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Bu komediden öte bir durumdur” ifadelerini kullandı.

    6’lı masanın ’kukla aday’ına tepki: Komedi

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefeti eleştirerek, "Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler" dedi.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. İnce, muhalefeti eleştirerek, "6'lı masada da bayrak indirenler var. Türklüğü kaldıranlar var. Anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz. Türkiye'yi kaybedeceğiz korkuyorum. Böyle saçmalığın ortasında buluyoruz kendimizi. Boşuna demiyoruz ne cumhur ne millet, tek yol memleket diye" dedi.

    'KILIÇDAROĞLU'NUN, 'MUHARREM İNCE KAYBETSİN' PLANI MI VARDI?'

    Muharrem İnce, açıklamasını şöyle sürdürdü:

    "Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından alacağız. 2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP'ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, 'O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce'yi destekle' demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor. Acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu? Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı? Bu komediden öte bir durumdur."

    Erken seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu söyleyen İnce, "Erken seçim diye bir şey kalmadı, seçim kapıda. Artık bu tartışmayı bırakmak lazım" diye konuştu.

        AHMET DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün yapılan toplantının ardından bu sabah CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

        Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu bomba bir itirafta bulundu.

        Davutoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 'Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtla masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizliği açık etti.

        BİZ İMZA ATACAĞIZ
        Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.

        CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ
        Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

        "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"
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        6’lı masanın ’kukla aday’ına tepki: Komedi
        Haberler Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 6'lı masanın 'kukla aday'ına tepki: Kendilerine sekreter arıyorlar. Komedi
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