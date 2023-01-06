Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 6'lı masanın 'kukla aday'ına tepki: Kendilerine sekreter arıyorlar. Komedi

'KILIÇDAROĞLU'NUN, 'MUHARREM İNCE KAYBETSİN' PLANI MI VARDI?'

Muharrem İnce, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından alacağız. 2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP'ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, 'O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce'yi destekle' demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor. Acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu? Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı? Bu komediden öte bir durumdur."

Erken seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu söyleyen İnce, "Erken seçim diye bir şey kalmadı, seçim kapıda. Artık bu tartışmayı bırakmak lazım" diye konuştu.