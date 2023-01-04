Kılıçdaroğlu CHP'lileri ikna edemezse aday masa dışından! 6'lıda CB yardımcılığı, bakanlık ve vekil dağılımı savaşı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada sular durulmuyor.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor.



Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.



AHLATLIBEL'DE 'KRİZ' MASASI

Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri olan Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.



Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.



KÜÇÜK ORTAKTAN DİKKAT ÇEKEN ADIMLAR! BABACAN'DAN 'ADAYLIK SİNYALİ

Bir yandan da masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nden ses getirecek adımlar ve açıklamalar geliyor.



Saraçhane'de terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip, HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan "Altılı masa mutabakata varırsa en iyi şekilde yaparım. Hiç sorun yok" açıklamasını yaparak adaylık sinyali verdi.



Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında; CHP yandaşı olan ve zaman zaman Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair söylemlerde bulunan Fatih Portakal'dan çarpıcı bir çıkış geldi.



KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA 'ŞARTLI' EVET!

Masadaki bir parti yetkilisi ile yaptığı telefon görüşmesini dile getiren Portakal, "Altılı masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar vermiş. Net bir şekilde. Konuştuğum kaynak da altılı masanın o partilerinin içerisinden birisi" dedi.



İşte dananın kuyruğu tam da bu noktada koptu...



ABD ve Londra'da icazet yoklayıp her seferinde 'aday benim mesajı' veren Kılıçdaroğlu, emeline ulaşmış gibi görünse de masanın Kılıçdaroğlu'na 'şartlı evet' verdiği öğrenildi.



Buna ek olarak masa Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlıklar ve vekil dağılımı konusunda tam uzlaşı sağlayabilmiş değil. Özellikle en büyük sıkıntı 'Bakanlıklar' olarak konuşuluyor ve pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.







En çok tartışılan Bakanlık ise Ekonomi Bakanlığı... Cumhuriyet Halk Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi arasında bu durum çokça konuşuluyor.



Masadaki kaynağı ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu ismi üzerinde mutabakat var ama şartlar da var. 6 parti var. CHP var büyük parti, İYİ Parti var büyük parti... Demokrat Parti var içlerinde oy olarak en düşük partilerden bir tanesi ama 6'lının bileşeni. Saadet Partisi var, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan var. Mutlaka onlar da Bakanlık isteyecekler. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıklarının yanı sıra... Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşıldığı söylendi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Vekil dağılımı da masanın epey bir başını ağrıtacak cinsten... İttifak ortaklarından 'şartlı evet' alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis aritmeği ve dağılım konusunda CHP'lileri ikna etmesi gerektiği kulislerde konuşuluyor.



KK YA CHP'LİLERİ İKNA EDER YA DA ADAYLIKTAN EL ÇEKER: 6'LI MASA DIŞINDAN BİR İSİM....

Kılıçdaroğlu'nun bu şartları eğer CHP'lilere kabul ettiremezse 6'lı masa dışında başka bir ismin bulunacağı iddia edildi.



CHP yandaşı Fatih Portakal'ın masadan temas kurduğu kaynak da bu durumu doğruladı.







