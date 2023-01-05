YSK'dan seçim malzeme hazırlıklarıyla ilgili açıklama: Erken seçim vurgusu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, seçim malzemelerinin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla alınması yönteminin, mevzuata uygun olarak yıllardan beri süregelen bir uygulama olduğu bildirildi.
YSK Başkanlığından, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma gibi görevlerin YSK'ya verildiği hatırlatıldı.
11 yüksek yargıçtan oluşan YSK'da, son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan dört siyasi parti temsilcisi ile TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin de görev aldığı hatırlatılan açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin, tüm komisyon çalışmalarına ve kararların alındığı Kurul toplantılarına katılıp görüşlerini dile getirdikleri ve önemli katkı sağladıkları ifade edildi.
4734 sayılı Kanun'un, seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınmasını mümkün kıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınması yöntemi, mevzuatına uygun olarak yıllardan beri süregelen bir uygulamadır, bu uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İhtiyaç dahilinde alınması planlanan seçim malzemeleri, YSK'nın yetkili birimleri tarafından, seçmen sayıları, yasalar gereğince gelecek yıllarda yapılacak seçimler, erken seçim ihtimali, siyasi parti kongreleri ile odalar ve borsalar seçimleri gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanmakta, yine YSK'nın takdirlerine ve siyasi parti temsilcilerinin bilgilerine sunularak Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda mevzuatı çerçevesinde alınmaktadır."