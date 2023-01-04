Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den skandal sözler: CHP'nin özerklik projesi var

Elçi, Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetim planları yaptığından bahsetti. 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Küçük ortak Babacan ise anayasadaki "Türk Devleti'ne vatandaşlıkla bağlı olan herkes Türktür" maddesinin kaldırılmasını teklif etti. '