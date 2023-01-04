Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den skandal sözler: CHP'nin özerklik projesi var

Elçi, Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetim planları yaptığından bahsetti. 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Küçük ortak Babacan ise anayasadaki "Türk Devleti'ne vatandaşlıkla bağlı olan herkes Türktür" maddesinin kaldırılmasını teklif etti. '
"Anadilde eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız" dedi. Hal böyle olunca gözler, yarın yapılacak 10. toplantıya çevrildi! TAKVİM de halkın sesini dile getirdi: Kemal Bey, bu proje de "loading" mi? Meral Hanım, sizden fena bir çarpma gelecek mi?