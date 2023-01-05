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Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den skandal sözler: CHP'nin özerklik projesi var

Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den skandal sözler: CHP'nin özerklik projesi var
05.01.2023 09:28

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Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk ve siyasi işler başdanışmanı Nuşirevan Elçi, Rudaw'a verdiği röportajda CHP'nin projeleri arasında özerkliğin olduğunu dile getirmişti. Röportaj sırasında Türk bayraklarının kaldırıldığı görülürken Elçi'nin kullandığı skandal ifadelerle ilgili CHP'nin Parti Sözcüsü Faik Öztrak, akılalmaz bir savunma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına rağmen Elçi'nin ifadelerinin partiyi bağlamadığını savunan Öztrak, "Şahsi görüşü yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz." dedi. Öztrak'ın bu sözleri "görüşleri partiyle uyuşmayan birinin CHP'de ne işi var" yorumlarına neden oldu.

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