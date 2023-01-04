Seçimler ne zaman yapılacak? MYK'da gündeme geldi... Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

İL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda MYK üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Prosedür ve yol haritasının belirlenmesi için çalışma yapıldı. Başkan Erdoğan, kurmaylarına her zaman olduğu gibi her birimin çok çalışması gerektiği talimatını verdi.

Bu kapsamda il ilçe ve belediye başkanlarının istifası ile ilgili süreç tamamlanacak.

ÖMER ÇELİK SEÇİM TARİHİ İÇİN KONUŞMUŞTU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası bir gazetecinin, 2023 seçimleriyle ilgili 16-30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Seçimin öne alınması gerekli mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak.