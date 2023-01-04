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    • 04.01.2023 08:29
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    Seçimler ne zaman yapılacak? MYK'da gündeme geldi... Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

    2023 seçimleri hangi tarihte yapılacak? Kritik seçim süreci yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri seçimlerin 2023 yılının mayıs ya da nisan ayına çekilip çekilmeyeceği oldu. AK Parti, sınavlar, bayram, hac, okullar ve yaz tatili nedeniyle seçimin mayıs ayına çekilmesine sıcak bakıyor. Meseleyi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası 'Az geriye alınabilir' şeklinde duyurmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de her ihtimale hazır olduklarını belirterek destek vermişti. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Seçimler ne zaman yapılacak?

    '2023 seçimleri ne zaman yapılacak?' sorusu yanıt bulmaya başlıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz seçim tarihi ve süreci ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

    9 Nisan-18 Haziran arasındaki tüm pazar günleri tek tek artı ve eksileri ile değerlendirildi.

    Yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında seçimin 18 Haziran'da olmaması gerektiğine ilişkin nedenleri tek tek sıralandı.

    Okul tatilinden, hac mevsiminin gelmesine, kurban bayramından sınav tarihlerine ve vatandaşın o tarihlerde tatilde olmasına kadar detaylar çok boyutlu olarak ele alındı.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ İSTİŞAREDE BULUNACAK
    Sabah'ın haberine göre kesin seçim tarihi için, Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak.

    TBMM'ye sunulan aile ve başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin meclisten geçmeme ihtimaline karşılık olası referandum süreci de gündeme geldi.

    Referandumla ilgili diğer siyasi partilerin tavrı ortaya çıkmadığı için referandum riski ihtimali de detaylı olarak değerlendirildi.

    Seçim beyannamesi için ilgili birimlerin tüm hazırlıklarının tamamlanması istendi. Milletvekilliği adaylığı için il ve ilçe başkanlarının istifa süreçleri de MYK'da gündeme geldi.

        İL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI GÖRÜŞÜLECEK
        Toplantıda MYK üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Prosedür ve yol haritasının belirlenmesi için çalışma yapıldı. Başkan Erdoğan, kurmaylarına her zaman olduğu gibi her birimin çok çalışması gerektiği talimatını verdi.

        Bu kapsamda il ilçe ve belediye başkanlarının istifası ile ilgili süreç tamamlanacak.

        ÖMER ÇELİK SEÇİM TARİHİ İÇİN KONUŞMUŞTU
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası bir gazetecinin, 2023 seçimleriyle ilgili 16-30 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Seçimin öne alınması gerekli mi?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

        "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da, zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran ile ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar, yani vatandaşlarımızın yurt içinde seyahat döneminin olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmede net bir sonuca varırsak 'Tarih şudur' şeklinde, onu size açıklayacağım. Ama bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak.

        Bu sadece 18 Haziran'da yapılmasının o sırada Türkiye içindeki, işte yaz gelmiş, vatandaşlarımızın birçoğu bulundukları yerleri terk ediyorlar, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar, tarımla ilgili birçok konuyla ilgili birtakım tarihlere denk geliyor. O çerçevede bir değerlendirme yapılıyor. Yani bu değerlendirme erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Ama bununla ilgili olarak üst kurullarımızda verilmiş kesin bir karar yoktur. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım."

        BAHÇELİ: İKİ SEÇENEĞE DE HAZIRIZ
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dün TBMM'deki Grup Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin 'evet' oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanı'mızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi, demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik, uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar belli değildir, açık değildir."

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