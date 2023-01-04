Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem'e son darbe: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış davetine 6'lı masadan 3 lider katılmıyor!

Seçime aylar kala adayını henüz açıklayamayan 6'lı masa Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası dağılma sürecine girdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim Ahlatlıbel'de kurulan masayla da çözülemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında ısrar ederken Meral Akşener ise 'kazanacak aday' diyerek Kılıçdaroğlu'na set çekiyor. Adalık Kavgasında son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro açılışına davet ettiği 6'lı masadan 3 genel başkan açılışa katılmayacaklarını bildirdi.
6'LI MASAYI DAVET ETTİ
Açılış için İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 6'lı masadaki diğer liderleri de davet etti.
MASA İKİYE BÖLÜNDÜ
Alınan bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu metro açılışına katılacak. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise programa katılmayacak.
KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREM İMAMOĞLU'NA SON DARBE
Babacan ve Karamollaoğlu ve Gültekin'in açılışa katılmaması siyaset kulislerinde, "Kılıçdaroğlu zorunlu olarak katılıyor ama 3 liderle İmamoğlu'na mesaj veriyor" "3 lider İmamoğlu'nun adaylığını desteklemiyor" şeklinde yorumlandı. Siyaset kulisleri açılışa katılmayan 3 liderin Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na vurduğu son darbe olarak değerlendiriyor.