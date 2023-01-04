Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2023 19:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2023 19:05
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem'e son darbe: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış davetine 6'lı masadan 3 lider katılmıyor!

    Seçime aylar kala adayını henüz açıklayamayan 6'lı masa Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası dağılma sürecine girdi. Son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro açılışına davet ettiği 6'lı masadan 3 genel başkan açılışa katılmayacaklarını bildirdi. Bu durum 6'lı masadaki adaylık yarışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ve İmamoğlu-Akşener ikilisine yeni mesajı olarak yorumlandı. Siyaset kulisleri açılışa katılmayan 3 liderin Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na vurduğu son darbe olarak değerlendiriyor.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem’e son darbe!

    Seçime aylar kala adayını henüz açıklayamayan 6'lı masa Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası dağılma sürecine girdi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim Ahlatlıbel'de kurulan masayla da çözülemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığında ısrar ederken Meral Akşener ise 'kazanacak aday' diyerek Kılıçdaroğlu'na set çekiyor. Adalık Kavgasında son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro açılışına davet ettiği 6'lı masadan 3 genel başkan açılışa katılmayacaklarını bildirdi.

    6'LI MASAYI DAVET ETTİ
    Açılış için İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 6'lı masadaki diğer liderleri de davet etti.

    MASA İKİYE BÖLÜNDÜ
    Alınan bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu metro açılışına katılacak. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise programa katılmayacak.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREM İMAMOĞLU'NA SON DARBE
    Babacan ve Karamollaoğlu ve Gültekin'in açılışa katılmaması siyaset kulislerinde, "Kılıçdaroğlu zorunlu olarak katılıyor ama 3 liderle İmamoğlu'na mesaj veriyor" "3 lider İmamoğlu'nun adaylığını desteklemiyor" şeklinde yorumlandı. Siyaset kulisleri açılışa katılmayan 3 liderin Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na vurduğu son darbe olarak değerlendiriyor.




        KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK HEVESİNİ KURSAĞINDA BIRAKMIŞTI
        Kılıçdaroğlu, 20 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nu partinin grup toplantısına davet etmişti. Toplantı öncesi basına kapalı görüşen ikili, grup toplantısına geçti. Kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu "Herkes Bay Kemal'i beklesin" diyerek adaylığını bir kez daha tekrarlamış, İmamoğlu'nun adaylık hevesini kursağında bırakmıştı.

        6 lider son olarak İmamoğlu'na hapis cezası verildikten bir gün sonra Saraçhane'de bir araya gelmişti.

        KARAMOLLAOĞLU AKŞENER'İ HARCAMIŞTI
        Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta gazlarken Akşener'i ise harcamıştı. Temel Karamollaoğlu, "'İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia" diyen Karamollaoğlu, 'Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" ifadelerini kullanmıştı.

        Adaylık sinyali veren Babacan ise, "Altılı masa mutabakata varırsa en iyi şekilde yaparım. Hiç sorun yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası "Babacan'ın HDP'ye yakınlaşması adaylık nedeniyle mi?" sorusu soruldu. Akıllara gazeteci Şaban Sevinç'in "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" iddiası geldi. Öte yandan Ali Babacan'a yakın bir zaman önce oyunuz kadar konuşun mesajı veren Akşener'in bu açıklamaya ne tepki vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Memur ve emeklinin zam oranı yüzde 30’a yükseltildi
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem'e son darbe: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış davetine 6'lı masadan 3 lider katılmıyor!
            SON DAKİKA