Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem'e son darbe: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış davetine 6'lı masadan 3 lider katılmıyor!

6 lider son olarak İmamoğlu'na hapis cezası verildikten bir gün sonra Saraçhane'de bir araya gelmişti.

KARAMOLLAOĞLU AKŞENER'İ HARCAMIŞTI

Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta gazlarken Akşener'i ise harcamıştı. Temel Karamollaoğlu, "'İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia" diyen Karamollaoğlu, 'Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" ifadelerini kullanmıştı.