Türkiye'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" tepkisi: "Provokatif eylem kabul edilmez"

Türkiye, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşı ile görüşerek eylemin kabul edilmez bulunduğunu vurguladığı ifade edildi.
"PROVOKATİF EYLEMİNİ KABUL EDİLMEZ BULDUĞUMUZU VURGULAMIŞTIR"
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir. Bakan Çavuşoğlu Cohen'e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır." ifadelerine yer verildi.
HAREM-İ ŞERİF'E GİRMİŞTİ
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.
Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.