Son dakika: Barış diplomasisi! Başkan Erdoğan yarın Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.
Sözcü Kalın'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
TÜRKİYE YÜZYILI NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye Yüzyılı" 21. yüzyılda Türkiye'nin kendini dünya sisteminde nasıl konumlandırdığı ve gitmek istediği yeri ifade ediyor. 15-20 yıl öncesine kadar İHA-SİHA teknolojisinde dışa bağımlı bir ülkeydik. Şimdi Türkiye, dünyaya İHA ve SİHA satan ve bunun da ötesinde bu teknolojinin standardını belirleyen ülke haline geldi. Birçok ülke bizden İHA ve SİHA satın almak istiyor. Sadece kullanmak için değil teknolojiyi de transfer etmek için.
TOGG'U ÜRETTİK
Türkiye dünyanın çok ciddi otomotiv merkezlerinden bir tanesi. Biz bunun farkında değiliz ama dünyanın bütün büyük otomotiv markaları otomasyonlarını Türkiye'de yapıyor. Bütün bunların üzerine biz kendi aracımızı, Togg'u ürettik. Daha şimdiden Togg'un uluslararası bayiliğini almak için yapılan onlarca başvuru var.
TANAP ve TürkAkım boru hatları Türkiye'yi enerjinin önemli bir kaynağı haline getirdi. Önümüzdeki 10-15 yıllık perspektifle baktığınız zaman Türkiye adeta kendini bugünlere ve yarınlara hazırlayan adımları atmaya devam ediyor. Bu bizi önümüzdeki 10-20 yıllık vadeler içerisinde dünya sistemi içerisinde çok daha güçlü, avantajlı noktaya getirecek. Dışa bağımlığımızı azaltacak.