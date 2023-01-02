Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a yaptığı ziyaretin perde arkası! Mehmet Sevigen anlattı: Taciz ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için giriştiği operasyonların en sonuncusu Deniz Baykal ziyareti oldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ALGI ZİYARETİ
Son dönemde kaset kumpasıyla koltuğundan olan Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız olduğu biliniyor... Özellikle Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri bilinirken Kılıçdaroğlu 'Baykal yanımda algısı' için operasyona soyundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu.Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı. Partiye yakın kaynaklar, Baykal'ın "seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum" dediği iddiasında bulundu.
DENİZ BAYKAL'IN İFADESİ HER ŞEYİ ANLATIYOR
Ancak görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykal'ın yüz ifadesi duyduğu rahatsızlığı yansıtırken olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı.
BAYKAL'A YAKIN MEHMET SEVİGEN ANLATTI: BU BİR TACİZ ZİYARETİDİR
Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Baykal'ın en yakınındaki isimlerden Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Bu bir taciz, baskı ziyaretidir. Deniz Bey'in Kemal Bey'e desteği söz konusu değil" diye konuştu.