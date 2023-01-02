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    • 02.01.2023 23:27
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a yaptığı ziyaretin perde arkası! Mehmet Sevigen anlattı: Taciz ziyareti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpasıyla koltuğundan edilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Deniz Baykal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlığı fotoğrafa bile yansıdı. Basına servis edilen fotoğrafı ve ziyaretin perde arkasını Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski CHP'li vekil Mehmet Sevigen anlattı. Sevigen ziyaretin sebebini anlatırken "Bu bir taciz, baskı ziyaretidir. Deniz Bey'in Kemal Bey'e desteği söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Taciz ziyareti

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için giriştiği operasyonların en sonuncusu Deniz Baykal ziyareti oldu.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ALGI ZİYARETİ
    Son dönemde kaset kumpasıyla koltuğundan olan Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız olduğu biliniyor... Özellikle Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri bilinirken Kılıçdaroğlu 'Baykal yanımda algısı' için operasyona soyundu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu.Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı. Partiye yakın kaynaklar, Baykal'ın "seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum" dediği iddiasında bulundu.

    DENİZ BAYKAL'IN İFADESİ HER ŞEYİ ANLATIYOR
    Ancak görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykal'ın yüz ifadesi duyduğu rahatsızlığı yansıtırken olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı.

    BAYKAL'A YAKIN MEHMET SEVİGEN ANLATTI: BU BİR TACİZ ZİYARETİDİR
    Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Baykal'ın en yakınındaki isimlerden Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Bu bir taciz, baskı ziyaretidir. Deniz Bey'in Kemal Bey'e desteği söz konusu değil" diye konuştu.

        Mehmet Sevigen konuya ilişkin şunları söyledi;
        "Fotoğrafın özellikle çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, ısrar ederek söylüyor. Daha önce kaç defa Baykal'ı ziyarete gelmişti, böyle bir ihtiyaç duymamıştı. 'Ne gerek var fotoğrafa' diyorlar, 'genel başkan isteyince mecbur kaldık' diyorlar. Alelacele evden çıkmadan fotoğraf servis ediliyor. Ne nezaket ne de geçmiş olsun ziyareti bu. Hangi dağda kurt öldü? 1.5 yıldır selam vermiyor, Aslı Baykal CHP'den ayrıldı, demiyorlar mı 'neden istifa ediyorsun partiden?'. Bunlar partinin yapısını değiştiriyorlar; ulusalcı olmayan, Atatürkçü olmayan, parti içerisinde kavga olmasın diye çabaladılar. Bütün yerli ve millileri partiden çıkardılar.

        "DENİZ BAYKAL'IN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
        Baykal bu konuda hassas, gelme der mi? Israr ediyorlar gelmek için. Geliyorlar normal havadan sudan konuşuyorlar. Baykal, 'Yurt dışından gelen bu danışmanlarla ilgili teknolojiyle siyasetin buluşması önemlidir' diyor ama Kemal Bey'in adaylığına destek vermiyor. Kemal Bey bunu hep yapıyor, Mustafa Özbek var. Deniz Bey ile görüşmeye geliyor, genel başkanlık adaylığı zamanında icazet almadan kapıdan çıkar çıkmaz, Deniz Bey, Kemal Bey'i öneriyor diyor. Deniz Bey kendisi aday olacak. Kurultaya gideceğiz, içerden bir grup da engellemeye çalışıyordu. Tarih tekerrürden ibaret, dışarı çıkınca Deniz Bey Kemal Bey'i destekliyor algısı. Zerre kadar kafasında Kılıçdaroğlu yoktur. Taciz ziyareti, zoraki ziyarettir, gelelim gelelim denilen baskı ziyaretidir."

        KARDEŞ KAVGASI İDDİASI
        Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile oğlu Ataç Baykal arasında bir gerilim olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin bu doğrultuda planlandığına dikkat çekti.

        Övür şunları söyledi;

        "Aile içi tartışmanın bir etkisi var. Aslı Baykal ile konuştum bir cümle söyledi. Normal bir görüşme, içerisiyle ilgilenmedim dedi. Fotoğrafı çeken Ataç Baykal, süreç varsa başlatan o. Kasım ayında bir açıklaması var 'babam istifa etmeyecek, CHP'den de ayrılmayacak hatta ben memur olmasan CHP üyesi olurdum' diyor. Bu ne demek? Bu fotoğrafın arkasındaki isim o.

        Bugün Cumhuriyet'te yazılar çıktı. Aslı Baykal vekil falan olmak istiyor diyorlar. Gayri milli dediği partiden vekil olması kadar tezat bir şey olamaz. Haberi de yok bu olaydan anladığım kadarıyla, büyük ihtimalle fotoğrafı ağabeyi ayarladı. Onun CHP vekili olma ihtimali yüksek.

        Çünkü arka planı biliyor, Kılıçdaroğlu o nedenle gülüyor. Bir tarafta da Baykal gerçeği var. Oğul ile kızı arasında bir problem olduğu belli."

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a yaptığı ziyaretin perde arkası! Mehmet Sevigen anlattı: Taciz ziyareti
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