Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a yaptığı ziyaretin perde arkası! Mehmet Sevigen anlattı: Taciz ziyareti

Övür şunları söyledi;

"Aile içi tartışmanın bir etkisi var. Aslı Baykal ile konuştum bir cümle söyledi. Normal bir görüşme, içerisiyle ilgilenmedim dedi. Fotoğrafı çeken Ataç Baykal, süreç varsa başlatan o. Kasım ayında bir açıklaması var 'babam istifa etmeyecek, CHP'den de ayrılmayacak hatta ben memur olmasan CHP üyesi olurdum' diyor. Bu ne demek? Bu fotoğrafın arkasındaki isim o.

Bugün Cumhuriyet'te yazılar çıktı. Aslı Baykal vekil falan olmak istiyor diyorlar. Gayri milli dediği partiden vekil olması kadar tezat bir şey olamaz. Haberi de yok bu olaydan anladığım kadarıyla, büyük ihtimalle fotoğrafı ağabeyi ayarladı. Onun CHP vekili olma ihtimali yüksek.

Çünkü arka planı biliyor, Kılıçdaroğlu o nedenle gülüyor. Bir tarafta da Baykal gerçeği var. Oğul ile kızı arasında bir problem olduğu belli."