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    • 02.01.2023 00:13
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    Kılıçdaroğlu'nun 'riyakar' ziyaret sonrası Aslı Baykal'dan çarpıcı çıkış: Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala nasıl o partide?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas kurarak koltuğundan ettiği Deniz Baykal'ı geçtiğimiz günlerde riyakar bir biçimde evinde ziyaret etmişti. Bu gelişmeye ilişkin tartışmalar sürerken Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Helalleşme tiyatrosuna dikkat çekip Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyen bir güruhun CHP'de olduğunu söyleyen Baykal kızı, "Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Aslı Baykal’dan CHP’ye bombardıman!

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yaşadığı derin savrulmayla ön plana çıkıyor.

    Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 'Helalleşme' adı altında FETÖ'cülere iade-i itibar vaadinden bulunuyor, PKK iltisaklılar ve savunma sanayiine düşman isimleri parti çatısı altında tutuyor.

    Geride bıraktığımız günlerde PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi kendisine danışman olarak atıyan Kılıçdaroğlu skandalı "CHP'de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim" sözleriyle savunmuştu.

    Yaşanan skandallar silselesi CHP içerisinden kopuşları da beraberinde getirdi. Muharrem İnce, Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerden sonrası Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'nin gayrı milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifa etmişti.


    KILIÇDAROĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tutan Baykal kızı, "Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz" diyerek tepkisini dile getirmişti.



    "KAPİTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili de yorum yapan Aslı Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" paylaşımında bulunmuştu.



        "ATATÜRKÇÜ OLDUĞUNU SÖYLEYENLER HALA NASIL O PARTİDE"
        Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin gayri milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifasını veren Aslı Baykal'dan çok çarpıcı bir çıkış geldi.

        Baykal şu ifadeleri kullandı;

        Mesela, CHP parti yönetimi 80 yıldır açtığımız yaraları sarıyoruz deyip geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dilerken, CHP'li vekil Atatürk'e Dersim katliamcısı derken Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum.

        Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2021 yılında 'Dersim Katliamı' vurgulu tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

        BAYKAL'I ZİYARET ETTİ
        Öte yandan geride bıraktığımız günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas kurarak koltuğundan ettiği Deniz Baykal'ı ziyaret etmiş, tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

        Görüşmeden yansıyan fotoğraflarda Deniz Baykal'ın yüzünün asık olması tüm dikkatleri üzerinde toplarken Baykal'a yakın isimlerden biri olan Yılmaz Ateş, "Sayın Baykal'ın yüzüne baktığımız zaman acı, ıstırap, hayal kırıklığı okuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'riyakar' ziyaret sonrası Aslı Baykal'dan çarpıcı çıkış: Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala nasıl o partide?
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