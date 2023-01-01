Kılıçdaroğlu'nun 'riyakar' ziyaret sonrası Aslı Baykal'dan çarpıcı çıkış: Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala nasıl o partide?

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yaşadığı derin savrulmayla ön plana çıkıyor.
Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 'Helalleşme' adı altında FETÖ'cülere iade-i itibar vaadinden bulunuyor, PKK iltisaklılar ve savunma sanayiine düşman isimleri parti çatısı altında tutuyor.
Geride bıraktığımız günlerde PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi kendisine danışman olarak atıyan Kılıçdaroğlu skandalı "CHP'de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim" sözleriyle savunmuştu.
Yaşanan skandallar silselesi CHP içerisinden kopuşları da beraberinde getirdi. Muharrem İnce, Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerden sonrası Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'nin gayrı milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifa etmişti.
KILIÇDAROĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tutan Baykal kızı, "Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz" diyerek tepkisini dile getirmişti.
"KAPİTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili de yorum yapan Aslı Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" paylaşımında bulunmuştu.