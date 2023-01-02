Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için gözünü kararttı! CHP'li Barış Yarkadaş: Altılı masa olsa da olmasa da adaylığını ilan edecek





KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti. Günlerdir yüzyüze gelmekten kaçınan iki liderin, bu akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI

Geçtiğimiz hafta, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrıldı.



KILIÇDAOĞLU ADAYLIK İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI | VIDEO



KILIÇDAROĞLU GEMİLERİ YAKTI! CHP'Lİ YARKADAŞ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAĞI TARİHİ VERDİ: "6'LI MASA OLSA DA OLMASA DA..."

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

"Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda kararlı." diyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, 15 Şubat'la 1 Mart arası adaylığını açıklayacak." iddiasında bulundu.