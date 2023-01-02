Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için gözünü kararttı! CHP'li Barış Yarkadaş: Altılı masa olsa da olmasa da adaylığını ilan edecek

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çıkışı açık şekilde veto etti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI
Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
KILIÇDAOĞLU ADAYLIK İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI | VIDEO
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası 2 yıl 7 ay hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti. Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.
KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GERİLİMİ: "FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti. Günlerdir yüzyüze gelmekten kaçınan iki liderin, bu akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı.
LİDERLER GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPMADI
Geçtiğimiz hafta, Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapmadan ayrıldı.
KILIÇDAOĞLU ADAYLIK İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI | VIDEO
KILIÇDAROĞLU GEMİLERİ YAKTI! CHP'Lİ YARKADAŞ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAĞI TARİHİ VERDİ: "6'LI MASA OLSA DA OLMASA DA..."
CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.
"Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda kararlı." diyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, 15 Şubat'la 1 Mart arası adaylığını açıklayacak." iddiasında bulundu.