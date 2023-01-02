CHP fondaşı Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' bombardımanı, 'Ekremci' medyaya ayar: Kılıçdaroğlu Halk TV'yi fırçaladı

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masada hala bir isim telaffuz edilmiş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri oln Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.
Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.
Tam da bu tartışmaların yaşandığı günlerde KONDA imzalı dikkat çeken bir seçim anketi dolaşıma sokuldu.
İYİ Partili İbrahim Özkan da "Konda'nın Aralık 2022 anketi. İYİ Parti yüzde 19,6" ifadelerinin yer aldığı konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
CHP fondaşı Enver Aysever, söz konusu ankette yer alan İYİ Parti ile ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu anketi ya bir İYİ Parti İl başkanlığında ya da genel merkezinde yapmış olmaları lazım. Hiçbir ankette böyle bir sonuç yok" ifadelerini kullandı.