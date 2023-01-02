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    • 02.01.2023 20:56
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    • 02.01.2023 21:14
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    CHP fondaşı Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' bombardımanı, 'Ekremci' medyaya ayar: Kılıçdaroğlu Halk TV'yi fırçaladı

    Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ahlatlıbel'deki 'kriz' masasından uzlaşı çıkmamış, 'çoklu aday' tartışmaları başlamıştı. Yaşanan bu süreç tüm sıcaklığını korurken KONDA imzalı, İYİ Parti'nin oy oranının %19,6 olduğu iddia edilen bir seçim anketi dolaşıma sokuldu. CHP fondaşı Enver Aysever, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" diyerek Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını belirtti. Aysever, Ekrem İmamoğlu yanlısı bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Halk TV'nin de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fırça yediğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Enver Aysever’den İYİ Parti’ye ’anket’ bombardımanı

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği masada hala bir isim telaffuz edilmiş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.

    Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.

    Son olarak Saraçhane'de İmamoğlu - Akşener ikilisinin sahnelediği adaylık tiyatrosu CHP ve İYİ Parti arasında ipleri iyiden iyiye gerdi. Kemal Kılıçdaroğlu, masa için sembolik değeri oln Ahlatlıbel'de Akşener ile 'kriz' masasına oturdu. İkilinin yaptığı görüşmede uzlaşı çıkmazken Kılıçdaroğlu 'çoklu aday' kartını açtı.

    Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu bir yanıt geldi.

    Tam da bu tartışmaların yaşandığı günlerde KONDA imzalı dikkat çeken bir seçim anketi dolaşıma sokuldu.



    İYİ Partili İbrahim Özkan da "Konda'nın Aralık 2022 anketi. İYİ Parti yüzde 19,6" ifadelerinin yer aldığı konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    CHP fondaşı Enver Aysever, söz konusu ankette yer alan İYİ Parti ile ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu anketi ya bir İYİ Parti İl başkanlığında ya da genel merkezinde yapmış olmaları lazım. Hiçbir ankette böyle bir sonuç yok" ifadelerini kullandı.



        6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı bir dönemde İYİ Parti'nin böylesi bir rakamla verilmesini eleştiren Aysever şu ifadeleri kullandı;

        Dikkat edin! Cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkacağı dönemde rakamlar böyle. Yani CHP'de kımıldama yok, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umut yok. CHP'nin örgütü mörgütü hiçbir işe yaramıyor. Bir tek bu tabloda büyüyen parti İYİ Parti!




        AÇIKLAMA BAKALIM KONDA: "KAYNAĞI BELİRTİLMEYEN BİR TAKIM OPERASYONLAR"
        Bu türden anketleri daha çok göreceksiniz. Açıkla bakalım Konda...
        Konda kimin Bekir Ağırdır'ın... Seçime giderken her zaman olduğu gibi açıklaması yapılmayan, kaynağı belirtilmeyen bir takım operasyonların içinde bulunan örneklerden biri.



        "TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE İYİ PARTİ BU RAKAMLARDA ÇIKAMAZDI"
        Türkiye'de yapılan hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara çıkamayacağının alyını çizen Enver Aysever, "Türkiye'de hiçbir ankette İYİ Parti bu rakamlarda çıkamazdı. Ama artık çıkabilir, seçim sürecine girildi. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum ben" dedi ve Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına giriştiğine dikkat çekti.

        CHP BELEDİYELERİNE ÇALIŞIYOR DÜNYA PARA KAZANIYOR!
        Bekir Ağırdır'ın güvenilir bir isim olmadığını söyleyen Enver Aysever, Ağırdır'ın CHP belediyelerine çalışıp dünya para kazandığını söyledi.



            Aysever'in hedefinde Ekrem İmamoğlu'na yakın bir yayın politikası izleyen Halk TV'de vardı.

            KILIÇDAROĞLU HALK TV'Yİ FIRÇALADI
            Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni'nin söz konusu ankete tepki verdiğini ifade eden Enver Aysever, "Neden çünkü fırça yediler. Kemal Bey'den Halk TV fırça yemiştir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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            Haberler Güncel CHP fondaşı Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' bombardımanı, 'Ekremci' medyaya ayar: Kılıçdaroğlu Halk TV'yi fırçaladı
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