CHP fondaşı Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' bombardımanı, 'Ekremci' medyaya ayar: Kılıçdaroğlu Halk TV'yi fırçaladı

Tam da bu tartışmaların yaşandığı günlerde KONDA imzalı dikkat çeken bir seçim anketi dolaşıma sokuldu.







İYİ Partili İbrahim Özkan da "Konda'nın Aralık 2022 anketi. İYİ Parti yüzde 19,6" ifadelerinin yer aldığı konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.



CHP fondaşı Enver Aysever, söz konusu ankette yer alan İYİ Parti ile ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu anketi ya bir İYİ Parti İl başkanlığında ya da genel merkezinde yapmış olmaları lazım. Hiçbir ankette böyle bir sonuç yok" ifadelerini kullandı.