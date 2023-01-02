Son dakika: İmamoğlu'nun akıl hocası Halk TV'de yine 6'lı masayı bombaladı: Seçimi kaybedecek duruma geldiler

2023'e girmemiz ile beraber seçim atmosferi de gün geçtikçe etkisini daha fazla göstermeye başladı.

Seçime az bir süre kala 6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı da henüz belirlenmiş değil.

Halk TV ekranlarında da 6'lı masanın son bir yıldır yaptıkları eleştiri konusu oldu. Eleştiren isim ise dikkat çekici. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun akıl hocası olarak bilinen Necati Özkan, 6'lı masanın kendi elleriyle seçimi kaybedecek duruma geldiklerini söyledi.