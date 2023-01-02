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    • 03.01.2023 06:21
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    Son dakika: İmamoğlu'nun akıl hocası Halk TV'de yine 6'lı masayı bombaladı: Seçimi kaybedecek duruma geldiler

    2023 seçimleri adım adım yaklaşırken CHP içerisindeki adaylık savaşları henüz bitmiş değil. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışı icazet turlarının ardından yurt içi ziyaretlerine devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da boş durmuyor. Geçtiğimiz aylarda 6’lı masayı bombalayan İmamoğlu’nun akıl hocası Necati Özkan, bu kez de Halk TV’de katıldığı bir programda muhalefetin son bir yılda verdiği kötü sınav nedeniyle, kazanabileceği seçimi kaybedecek noktaya geldiğini söyledi.

    İmamoğlu’nun akıl hocası yine 6’lı masayı bombaladı

    2023'e girmemiz ile beraber seçim atmosferi de gün geçtikçe etkisini daha fazla göstermeye başladı.

    Seçime az bir süre kala 6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı da henüz belirlenmiş değil.

    Halk TV ekranlarında da 6'lı masanın son bir yıldır yaptıkları eleştiri konusu oldu. Eleştiren isim ise dikkat çekici. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun akıl hocası olarak bilinen Necati Özkan, 6'lı masanın kendi elleriyle seçimi kaybedecek duruma geldiklerini söyledi.

    "MUHALEFET KAZANABİLECEĞİ SEÇİMİ KAYBEDECEK NOKTALARA GELDİ"

    "Sözüm Var" programında konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Necati Özkan, Millet İttifakı'nın geldiği son noktayı değerlendirdi.

    Özkan, "Maalesef muhalefet yaklaşık bir yıldır çok kötü bir sınav verdi. Çok rahatlıkla kazanacağı bir seçimi göz göre göre kaybedecek koşullara geldi. Haziran 2022'de, Cumhur İttifakı'nın toplam oyları %38.9'du. Bütün muhalefetin oy oranı ise %61.1'di. Arada yaklaşık 22 puanlık bir fark vardı.

        "İKTİDAR FARKLI CEPHELERDE ÇEŞİTLİ ADIMLAR ATTI"

        O tarihten bu yana özellikle iktidar bileşenleri, oyunu değiştirebilmek için çok çeşitli cephelerde adımlar atmaya başladı. Bu aradaki 22 puanlık farka rağmen, bugün muhalefetin seçimi kazanabilmesi soru işareti haline geldi." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Son dakika: İmamoğlu'nun akıl hocası Halk TV'de yine 6'lı masayı bombaladı: Seçimi kaybedecek duruma geldiler
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