Son dakika: İmamoğlu'nun akıl hocası Halk TV'de yine 6'lı masayı bombaladı: Seçimi kaybedecek duruma geldiler

2023'e girmemiz ile beraber seçim atmosferi de gün geçtikçe etkisini daha fazla göstermeye başladı.
Seçime az bir süre kala 6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı da henüz belirlenmiş değil.
Halk TV ekranlarında da 6'lı masanın son bir yıldır yaptıkları eleştiri konusu oldu. Eleştiren isim ise dikkat çekici. 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun akıl hocası olarak bilinen Necati Özkan, 6'lı masanın kendi elleriyle seçimi kaybedecek duruma geldiklerini söyledi.
"MUHALEFET KAZANABİLECEĞİ SEÇİMİ KAYBEDECEK NOKTALARA GELDİ"
"Sözüm Var" programında konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Necati Özkan, Millet İttifakı'nın geldiği son noktayı değerlendirdi.
Özkan, "Maalesef muhalefet yaklaşık bir yıldır çok kötü bir sınav verdi. Çok rahatlıkla kazanacağı bir seçimi göz göre göre kaybedecek koşullara geldi. Haziran 2022'de, Cumhur İttifakı'nın toplam oyları %38.9'du. Bütün muhalefetin oy oranı ise %61.1'di. Arada yaklaşık 22 puanlık bir fark vardı.