Türkiye Yüzyılı başlıyor! TBMM'de yoğun gündem: EYT, sözleşmeliye kadro, başörtüsüne anayasal güvence...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e bir çok önemli konuların ele alınacağı yoğun gündemle başlayacak. 100. yılın ilk toplantısı yarın yapılacak.

Meclis, yeni yılda da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek.

TBMM, 2023'e bir çok önemli konuların ele alınacağı yoğun gündemle başlayacak. 100. yılın ilk toplantısı yarın yapılacak. EYT ve kamudaki sözleşmeli personel teklifleri TBMM gündemine gelecek.

İLK İŞ ÇOCUK İSTİSMARI

Meclis'in yeni yıldaki ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak. Komisyonun oluşturulması için görüşmeler, Genel Kurulda salı günü yapılacak.