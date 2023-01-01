Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na Der Spiegel üzerinden mesaj gönderdi

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk savaş, bir kez daha kendini gösterdi. Henüz kesinleşmemiş mahkeme kararı üzerinden mağdur edebiyatı yapan İmamoğlu, 86 milyon vurgusuyla adaylık sinyali verdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya çağırıp "Oğlum gibidir" diyerek önünü kesti. Kürsüde konuşmasına bile izin vermedi. İmamoğlu ise kızgınlığını açık açık belli etmese de cümle aralarında ima etti.