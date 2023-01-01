Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na Der Spiegel üzerinden mesaj gönderdi

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk savaş, bir kez daha kendini gösterdi. Henüz kesinleşmemiş mahkeme kararı üzerinden mağdur edebiyatı yapan İmamoğlu, 86 milyon vurgusuyla adaylık sinyali verdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya çağırıp "Oğlum gibidir" diyerek önünü kesti. Kürsüde konuşmasına bile izin vermedi. İmamoğlu ise kızgınlığını açık açık belli etmese de cümle aralarında ima etti.
DESTEK ALMADIM
En son Alman Der Spiegel'e bir röportaj verdi. "Avrupa'dan aldığınız büyük destek hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruyu cevaplarken, adeta CHP Lideri Kemal Kılıçdarıoğl'nu mesaj gönderdi. "İstanbul Belediye Başkanlığı'na ne yurt dışından ne de başka bir yerden destek alarak gelmedim. Amerika'dan, Avrupa'dan herhangi bir görev için izin almadım" dedi. Bu sözleri, bir süre önce ABD'ye giden ve 8 saat ortadan kaybolan Kemal Kılıçdaroğlu'nu akla getirdi.
BAYKAL'IN SEÇİMİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la bir araya geldi. Parti içi hesaplaşmalarla ve kötü yönetiminden rahatsız olduğu bilinen Baykal'ın "Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum" dediği öğrenildi.