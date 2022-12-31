Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan 'Karadeniz gazı' paylaşımı! Son teknoloji arama ve üretim faaliyetleri...

TPAO, Karadeniz gazı için kritik öneme sahip Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

TPAO paylaşımında, "Türk mühendislik başarısı "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi" Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerine yer verdi.