Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.01.2023 02:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2023 02:51
    ABONE OL

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan 'Karadeniz gazı' paylaşımı! Son teknoloji arama ve üretim faaliyetleri...

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Karadeniz’in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TPAO’dan heyecanlandıran Karadeniz gazı paylaşımı

    TPAO, Karadeniz gazı için kritik öneme sahip Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

    TPAO paylaşımında, "Türk mühendislik başarısı "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi" Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerine yer verdi.



    Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi 652 milyar metreküp olarak güncellenmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamada Karadeniz'deki Çaycuma-1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu.



    "Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz." diyen Başkan Erdoğan, yeni keşif ve mevcut rezervin uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu söylemişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Yüzyılı’nın ilk neferleri!
    Haberler Güncel Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan 'Karadeniz gazı' paylaşımı! Son teknoloji arama ve üretim faaliyetleri...
        SON DAKİKA