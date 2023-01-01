Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yıl nedeniyle bir video Mesaj yayınladı: Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz.

Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki; 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız.

Artık hedefimiz küresel, siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma alt yapısını bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz.

Yani, yeni başlıyoruz. Amacımız bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak gençlerimize Türkiye Yüzyılı'nı hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır.



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