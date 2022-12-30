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    • 31.12.2022 02:18
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    • 31.12.2022 02:18
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    Büyükelçiler kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli merkeze alındı, yerlerine yeni isimler atandı.

    Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete’de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. İki ayrı kararnameyle birçok ülkenin büyükelçisi değişti.

    İlk kararnameyle, Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl merkeze alındı.

    Bu isimlerin yerine Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı, Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Büyükelçiliğine Yurt Dışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar atandı.

    Detaylar gelecek...

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