Doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına sarılan CHP'ye canlı yayında tokat gibi cevap: Hemen istifa ederim

Göreve geldiği günde itibaren İstanbulluları hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, devletin yaptığın doğal gaz indirimini hazmedememişti.
Gün içinde Sarayburnu Parkı'nı incelemeye giden Ekrem İmamoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doğal gaz indirimi ile ilgili de konuşan İmamoğlu mesnetsiz iddialara imza atmıştı.
İGDAŞ'IN PAYINI KESTİLER YALANI
İmamoğlu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olması planlanan doğal gaz indirimi ile ilgili konuşarak, "Hiçbir istişare yapmadan, 'Biz indirim yaptık' diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey, İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmezse, niye böyle bir hamle yapılsın. İGDAŞ olarak, İBB olarak, İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa, bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim: Hükümetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ'ın payının kesilmiş hali vardır şu anda. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsin" açıklamasında bulunmuştu.