Doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına sarılan CHP'ye canlı yayında tokat gibi cevap: Hemen istifa ederim





SÖZ KONUSU DEĞİL

İGDAŞ'ın kendi bütçesini kısarak yapmış olunan tarifenin söz konusu olmadığını söyleyen Mustafa Yılmaz, "Biz şu ana kadar 72 ilimizin tarifesini yapmak. En son il olarak da İstanbul'un İGDAŞ'ın tarifesini yaptık. Bizim İGDAŞ'ın kendi bütçesini kısarak yapmış olduğumuz bir tarife söz konusu değildir" dedi.





"İGDAŞ'A AYRI TARİFE OLMUŞSA İSTİFA EDERİM"

Sözlerine devam eden Yılmaz, "Bizim tarife metodolojimiz bütün iller için aynı. Ben yaptığım işlemden dolayı her zaman hesap vermeye açığım. Bizim kararlarımız hem Danıştay hem de Sayıştay denetimine tabii. Eğer İGDAŞ'a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim." İfadelerini kullandı.



"İGDAŞ YETKİLİLERİNE EN SON 2 KERE RANDEVU VERDİM"

Verdiği kararların arkasında olduğunu belirten Mustafa Yılmaz, "İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi. Ben arkadaşlara 'İGDAŞ'ın işletme giderleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gitmeden istemiş oldukları işletme giderini verelim' dedik ve verdik. Ben Mustafa Yılmaz olarak her zaman almış olduğum kararların arkasındayım.'' ifadelerini kulandı.