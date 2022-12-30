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    • Güncel
    • 30.12.2022 23:30
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    • 30.12.2022 23:47
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    Doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına sarılan CHP'ye canlı yayında tokat gibi cevap: Hemen istifa ederim

    İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum eden Ekrem İmamoğlu, doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına sarılmış ve mesnetsiz iddialarda bulumuştu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, TV100'de katıldığı programda bu yalanı sürdürmeye devam etmişti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CHP'nin İGDAŞ iddialarına canlı yayında cevap verdi. Yılmaz, 'Eğer İGDAŞ’a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim. İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Canlı yayında rezil etti!

    Göreve geldiği günde itibaren İstanbulluları hizmetsizliğe mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, devletin yaptığın doğal gaz indirimini hazmedememişti.



    Gün içinde Sarayburnu Parkı'nı incelemeye giden Ekrem İmamoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doğal gaz indirimi ile ilgili de konuşan İmamoğlu mesnetsiz iddialara imza atmıştı.



    İGDAŞ'IN PAYINI KESTİLER YALANI
    İmamoğlu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olması planlanan doğal gaz indirimi ile ilgili konuşarak, "Hiçbir istişare yapmadan, 'Biz indirim yaptık' diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey, İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmezse, niye böyle bir hamle yapılsın. İGDAŞ olarak, İBB olarak, İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa, bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim: Hükümetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ'ın payının kesilmiş hali vardır şu anda. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsin" açıklamasında bulunmuştu.



        YALANI SÜRDÜRDÜLER
        CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TV100'de katıldığı programda, İstanbul'da doğalgaza yapılan yüzde 12'lik indirimin İBB bütçesinden alındığını ve sadece İGDAŞ'a yönelik bir tarife uygulandığını yalanını sürdürdü.




        EPDK BAŞKANI'NDAN JET CEVAP
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, canlı yayına bağlanıp Seyit Torun'un İGDAŞ ile ilgili iddialarına cevap verdi.



        CANLI YAYINDA REZİL ETTİ
        İddialar sonrası canlı yayına bağlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz iddialara tek tek yanıt verdi.



        SÖZ KONUSU DEĞİL
        İGDAŞ'ın kendi bütçesini kısarak yapmış olunan tarifenin söz konusu olmadığını söyleyen Mustafa Yılmaz, "Biz şu ana kadar 72 ilimizin tarifesini yapmak. En son il olarak da İstanbul'un İGDAŞ'ın tarifesini yaptık.         Bizim İGDAŞ'ın kendi bütçesini kısarak yapmış olduğumuz bir tarife söz konusu değildir" dedi.



        "İGDAŞ'A AYRI TARİFE OLMUŞSA İSTİFA EDERİM"
        Sözlerine devam eden Yılmaz, "Bizim tarife metodolojimiz bütün iller için aynı. Ben yaptığım işlemden dolayı her zaman hesap vermeye açığım. Bizim kararlarımız hem Danıştay hem de Sayıştay denetimine tabii. Eğer İGDAŞ'a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim." İfadelerini kullandı.

        "İGDAŞ YETKİLİLERİNE EN SON 2 KERE RANDEVU VERDİM"
        Verdiği kararların arkasında olduğunu belirten Mustafa Yılmaz, "İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi. Ben arkadaşlara 'İGDAŞ'ın işletme giderleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gitmeden istemiş oldukları işletme giderini verelim' dedik ve verdik. Ben Mustafa Yılmaz olarak her zaman almış olduğum kararların arkasındayım.'' ifadelerini kulandı.

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        Haberler Güncel Doğal gaz indirimi üzerinden İGDAŞ yalanına sarılan CHP'ye canlı yayında tokat gibi cevap: Hemen istifa ederim
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