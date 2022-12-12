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    • Güncel
    • 12.12.2022 12:27
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    • 12.12.2022 12:46
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6 yaşındaki çocuğa istismar' provokasyonuna Aslı Baykal'dan salvo: Masada yanında oturan Temel Bey'e bak

    Son dakika haberleri... 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını siyasetine alet edip Adalet Bakanlığı'na yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı, partiden istifa eden Aslı Baykal tarafından deşifre edildi. Baykal, "Kılıçdaroğlu'nun milletin aklıyla dalga geçtiğini söyleyerek Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na Baykal’dan salvo: Temel Bey’e bak

    Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi şov malzemesi oldu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN 'VAR' DEDİĞİ GAZETECİLER DEVLETİN NE YAPTIĞINI ANLATMIŞTI
    CHP Genel Başkanı'nın "Gazeteciler var" diyerek işaret ettiği CHP yandaşı Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya nasıl müdahale ettiğini ve mağdura verilen desteği tek tek anlatmıştı.

    Fondaş HALK TV'de CHP yandaşı Timur Soykan ve Murat Ağırel'in "Devletimizin koruması altında. Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor. Bakanlık daha iddianame yazılmadan müdahale etmiş, mesleki eğitimler aldırmış, İngilizce'yi ana dili gibi öğrenmiş" sözlerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

    FONDAŞ KABUL ETTİ KEMAL ETMEDİ

    Kılıçdaroğlu, daha iddianame hazırlanmadan harekete geçen Aile Bakanlığı'nı suskunlukla suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

    İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz, gıkınız bile çıkmıyor. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor, Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını kimse bilmiyor. Bir de "Fotoroman" var, polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Kim onların görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaların üzerini kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor?

        "MASADA YANINDA OTURAN TEMEL BEYE VAKFI SAVUNMA DESE YA"

        Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesinin bir şovdan ibaret olduğunu Aslı Baykal da gördü.

        CHP'den istifa eden Aslı Baykal, sosyal medya hesabından "Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya… Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel Bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" ifadelerini kullandı.
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