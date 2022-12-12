Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6 yaşındaki çocuğa istismar' provokasyonuna Aslı Baykal'dan salvo: Masada yanında oturan Temel Bey'e bak

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi şov malzemesi oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'VAR' DEDİĞİ GAZETECİLER DEVLETİN NE YAPTIĞINI ANLATMIŞTI
CHP Genel Başkanı'nın "Gazeteciler var" diyerek işaret ettiği CHP yandaşı Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya nasıl müdahale ettiğini ve mağdura verilen desteği tek tek anlatmıştı.
Fondaş HALK TV'de CHP yandaşı Timur Soykan ve Murat Ağırel'in "Devletimizin koruması altında. Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor. Bakanlık daha iddianame yazılmadan müdahale etmiş, mesleki eğitimler aldırmış, İngilizce'yi ana dili gibi öğrenmiş" sözlerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü.
FONDAŞ KABUL ETTİ KEMAL ETMEDİ
Kılıçdaroğlu, daha iddianame hazırlanmadan harekete geçen Aile Bakanlığı'nı suskunlukla suçlayarak şu ifadeleri kullandı:
İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz, gıkınız bile çıkmıyor. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor, Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını kimse bilmiyor. Bir de "Fotoroman" var, polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Kim onların görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaların üzerini kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor?