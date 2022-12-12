Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6 yaşındaki çocuğa istismar' provokasyonuna Aslı Baykal'dan salvo: Masada yanında oturan Temel Bey'e bak

KILIÇDAROĞLU'NUN 'VAR' DEDİĞİ GAZETECİLER DEVLETİN NE YAPTIĞINI ANLATMIŞTI

CHP Genel Başkanı'nın "Gazeteciler var" diyerek işaret ettiği CHP yandaşı Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya nasıl müdahale ettiğini ve mağdura verilen desteği tek tek anlatmıştı.

Fondaş HALK TV'de CHP yandaşı Timur Soykan ve Murat Ağırel'in "Devletimizin koruması altında. Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor. Bakanlık daha iddianame yazılmadan müdahale etmiş, mesleki eğitimler aldırmış, İngilizce'yi ana dili gibi öğrenmiş" sözlerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü.