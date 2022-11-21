Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok'un sorularını yanıtlıyor...

A Haber ekranalarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuk oldu.



Yılmaz Ateş, Altınok'un gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

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Ateş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun"

"Bu operasyonlar Türkiye'nin bu bölgede bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu kendi ulusal sınırlarını korumada ne kadar kararlı olduğu iradesinin göstergesidir."

"Bu barolarımızın hukuku savunuyorlar. İnsan hakkını savunuyorlar. Geneli işlevi bu. Peki bu bombalar Türkiye'de patladığı zaman niye bu bildiriyi yayınlamadılar? Niye bunu yapmadılar? Bu hendekler kazıldığı zaman, bombalar patlatıldığı zaman, baro başkanları katletildiği zaman niye bunlar o zaman ortak açıklama yapmadılar?"

"Demokratik laik cumhuriyeti yıkmaya ant içmiş bir hareketin temsilcileri Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl genel başkan danışmanı olur? Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra atadığı danışmanlarının yüzde 99'u FETÖ'den soruşturma geçirdiler. Uzun bir süre içeride yattılar."

"Şimdi nereden çıkarıyor sayın Kılıçdaroğlu bu türban olayını? Türban olayını daha önce de kendisi söylüyordu "Benim katkılarımla kalktı" dedi. Bu kime hizmet? Bu nereye hizmet? Bu yeniden Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne yapılan bir tahrip"



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