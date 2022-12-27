Başkan Erdoğan’dan 85 milyonu sevindiren tarihi açıklama

Fatih Sondaj Gemisi, Çaycuma-1 sondajında, 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.
Rezervimiz, 710 milyar metreküpe çıktı. Bunun, piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları buluyor.
Fatih Sondaj Gemisi, Çaycuma-1 sondajında, 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.
Rezervimiz, 710 milyar metreküpe çıktı. Bunun, piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları buluyor.
EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Zenginliğimizi, memur ve emekliye yansıtacağız.
Çiftçiye, gübrede %13, yemde %5 indirim yapacağız. Fiyatlar nisan sonuna kadar sabit kalacak.
Tarım Kredi'de, 600 ürün en ucuz fiyata satılacak. Aile desteği de, yılbaşından önce hesaba yatacak.