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    Başkan Erdoğan’dan 85 milyonu sevindiren tarihi açıklama

    Erdoğan, Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfedildiğini söyledi.“Toplam rezerv, 710 milyar metreküpe yükseldi. Bu, Türkiye'nin en büyük ekonomik değeridir” dedi. EYT’li, memur, emekli ve çiftçi başta olmak üzere herkese müjdeler verdi.

    1 trilyon dolarlık müjde

    Fatih Sondaj Gemisi, Çaycuma-1 sondajında, 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.



    Rezervimiz, 710 milyar metreküpe çıktı. Bunun, piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları buluyor.



    Adana ve Gabar'daki yeni keşiflerle günlük petrol üretimimiz 80 bin varile yükseldi. Bunu da artıracağız.



        EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Zenginliğimizi, memur ve emekliye yansıtacağız.



        Çiftçiye, gübrede %13, yemde %5 indirim yapacağız. Fiyatlar nisan sonuna kadar sabit kalacak.



        Tarım Kredi'de, 600 ürün en ucuz fiyata satılacak. Aile desteği de, yılbaşından önce hesaba yatacak.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan’dan 85 milyonu sevindiren tarihi açıklama
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