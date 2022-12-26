1 trilyon dolarlık keşifler fondaşta gaz yaptı! Emin Çapa, Levent Gültekin ve Can Dündar'dan hazımsızlık dolu paylaşımlar

Türkiye enerji alanında attığı adımların karşılığını almaya devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022'nin son kabine toplantısında vatandaşların merakla beklediği müjdeyi duyurdu.
Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." dedi.
"PİYASALARDA KARŞILIĞI 1 TRİLYON DOLARI BULMAKTADIR"
Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen rezervlerin değerinin 1 trilyon doları bulduğunu belirterek şunları söyledi;
"Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız."
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan müjdeyi sosyal medya hesabından da paylaştı. Erdoğan paylaşımında şunları yazdı;
"Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.
Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla, inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız.
İnşallah önümüzdeki dönemde, Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz.
Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Bizler çalışmakla, üretmekle, gayret etmekle mükellefiz. Takdir Allah'tandır."
CHP YANDAŞLARINDA GAZ YAPTI
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerjinin önemi daha da hissedilirken CHP yandaşı isimler Türkiye'nin gaz keşfinden duyduları hazımsızlıkları dışa vurdu!
AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
CHP'nin yayın organı Halk TV'nin ekran yüzlerinde Emin Çapa ve Levent Gültekin tarihi keşfi küçümsemeye çalışırken firari hain Can Dündar ise rezil bir paylaşım yaptı.
LEVENT GÜLTEKİN VE EMİN ÇAPA'DAN HAZIMSIZLIK
Levent Gültekin, "Yeraltı kaynağı bulmak elbette iyidir, fakat ülkeler gazla çalışsaydı yani yaşanabilir bir hale gelseydi Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela gibi en yüksek rezerve sahip ülkelerde çalışırdı. Yani gaza değil demokrasiye, hukuka ihtiyacımız var." ifadeleriyle algı operasyonu çekerken gaz keşfini önemsiz göstermeye çalıştı.