1 trilyon dolarlık keşifler fondaşta gaz yaptı! Emin Çapa, Levent Gültekin ve Can Dündar'dan hazımsızlık dolu paylaşımlar

Benzer bir paylaşımda daha önce Togg'u hedef alan Emin Çapa'dan geldi.

Emin Çapa, "Bulunan her doğal gaz elbette iyi haberdir. Ancak her olaya akıl penceresinden bakmak gerekir. Bulunan gaz rezervi: 58.0 milyar m3 2021 gaz tüketimi: 59.6 milyar m3 Bu çağda gazla çağ atlayamayız. Japonya'nın, Kore'nin yeraltı kaynağı neredeyse sıfır." ifadelerini kullanırken Gültekin ile aynı merkezden emi almış gibi milli keşfi küçümsedi.

FİRARİ HAİN CAN DÜNDAR DA SAHNEDE!

FETÖ'nün 'MİT tırları kumpası'nda rol alan firari Can Dündar da rezil bir paylaşım yaparak hem keşfi hem de Başkan Erdoğan'ı hedef eldi.

Dündar gaz keşfinin yer aldığı haberi alıntılayıp, "İlginçtir: Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu isimlerin paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.