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    • 26.12.2022 22:58
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    1 trilyon dolarlık keşifler fondaşta gaz yaptı! Emin Çapa, Levent Gültekin ve Can Dündar'dan hazımsızlık dolu paylaşımlar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Çaycuma 1 sahasında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Erdoğan keşfedilen rezervlerin 710 milyar metreküpe ulaştığını belirterek, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır." dedi. Türkiye gaz keşfini sevinçle karşılarken CHP yandaşı isimler yine hazımsız tavırlar sergilerdi. Halk TV'nin ekran yüzler Emin Çapa ve Levent Gültekin tarihi keşfi küçümsemeye çalışırken firari hain Can Dündar ise rezil bir paylaşım yaptı.

    takvim.com.tr
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    Türkiye enerji alanında attığı adımların karşılığını almaya devam ediyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022'nin son kabine toplantısında vatandaşların merakla beklediği müjdeyi duyurdu.

    Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." dedi.

    "PİYASALARDA KARŞILIĞI 1 TRİLYON DOLARI BULMAKTADIR"
    Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen rezervlerin değerinin 1 trilyon doları bulduğunu belirterek şunları söyledi;

    "Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız."

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
    Başkan Erdoğan müjdeyi sosyal medya hesabından da paylaştı. Erdoğan paylaşımında şunları yazdı;

    "Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.

    Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla, inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız.

    İnşallah önümüzdeki dönemde, Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz.

    Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Bizler çalışmakla, üretmekle, gayret etmekle mükellefiz. Takdir Allah'tandır."

    CHP YANDAŞLARINDA GAZ YAPTI
    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerjinin önemi daha da hissedilirken CHP yandaşı isimler Türkiye'nin gaz keşfinden duyduları hazımsızlıkları dışa vurdu!

    AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
    CHP'nin yayın organı Halk TV'nin ekran yüzlerinde Emin Çapa ve Levent Gültekin tarihi keşfi küçümsemeye çalışırken firari hain Can Dündar ise rezil bir paylaşım yaptı.

    LEVENT GÜLTEKİN VE EMİN ÇAPA'DAN HAZIMSIZLIK
    Levent Gültekin, "Yeraltı kaynağı bulmak elbette iyidir, fakat ülkeler gazla çalışsaydı yani yaşanabilir bir hale gelseydi Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela gibi en yüksek rezerve sahip ülkelerde çalışırdı. Yani gaza değil demokrasiye, hukuka ihtiyacımız var." ifadeleriyle algı operasyonu çekerken gaz keşfini önemsiz göstermeye çalıştı.

        Benzer bir paylaşımda daha önce Togg'u hedef alan Emin Çapa'dan geldi.

        Emin Çapa, "Bulunan her doğal gaz elbette iyi haberdir. Ancak her olaya akıl penceresinden bakmak gerekir. Bulunan gaz rezervi: 58.0 milyar m3 2021 gaz tüketimi: 59.6 milyar m3 Bu çağda gazla çağ atlayamayız. Japonya'nın, Kore'nin yeraltı kaynağı neredeyse sıfır." ifadelerini kullanırken Gültekin ile aynı merkezden emi almış gibi milli keşfi küçümsedi.

        FİRARİ HAİN CAN DÜNDAR DA SAHNEDE!
        FETÖ'nün 'MİT tırları kumpası'nda rol alan firari Can Dündar da rezil bir paylaşım yaparak hem keşfi hem de Başkan Erdoğan'ı hedef eldi.

        Dündar gaz keşfinin yer aldığı haberi alıntılayıp, "İlginçtir: Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
        Söz konusu isimlerin paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

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        Haberler Güncel 1 trilyon dolarlık keşifler fondaşta gaz yaptı! Emin Çapa, Levent Gültekin ve Can Dündar'dan hazımsızlık dolu paylaşımlar
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