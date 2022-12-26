Karadeniz’de 1 trilyon dolar değerinde 710 milyar metreküplük doğal gaz! Arka planda bir ’Albayrak’ var: Adım adım milli enerji serüveni

Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi.

Başkan Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;



Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.

