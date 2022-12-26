Karadeniz'de 1 trilyon dolar değerinde 710 milyar metreküplük doğal gaz! Arka planda bir 'Albayrak' var: Adım adım milli enerji serüveni
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. 540 milyar metreküplük mevcuttaki rezervin yapılan yeniden değerleme çalışmaları sonucu 652 milyar metreküp olarak revize edildiği de açıklandı. Bu gelişmeler sonrası Türkiye'nin toplam gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı. Türkiye'nin enerjide sevindiren haberler almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politkasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
26.12.2022 22:10 - Son Güncelleme: 26.12.2022 22:25
Fatih Sondaj Gemisi, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu.
Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi.
Başkan Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.