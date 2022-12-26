Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası sıraladı: Çiftçiye müjde! Tarım Kredi'de ucuza ürün, fırsatçılara sert sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak işbirliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın doğalgaz potansiyelini ülkemiz üzerinden geçecek proje zirve gündemimizde yer almıştır.
Bu toplantı yeni dönemde Türkmenistan'ın daha aktif yer alacağının işareti olmuştur. Silivri'de 4.6 milyar metreküpe çıkartan projenin açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri ve hedeflerini birkez daha kamuoyuna anlatma imkanını bulduk.
Mardin'e 17 Aralık'taki ziyarette vatandaşlarımızla hasret giderdik, şehrimize kazandırdığımız yüzlerce eserin açılışını yaptık, farklı inanç kesimlerin temsilcileriyle biraraya geldik.
Değerle yüzyılı buluşmasında insanlarımızı karşı karsıya getirmeye çalışmaların başarılı olmayacağını tüm dünyaya ilan ettik. Salı günü savunma sanayi projelerindeki son durum ve iş programlarını gözden geçirdik. Türkiye artık sadece kendisi için üreten bir ülke olmanın ötesine geçmiştir. İnşallah önümüzdeki yıl bu konunum daha da güçlendireceğiz.
Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren 2023 asgari ücretini açıkladık. 2002'de net asgari ücret 84 liraydı. 2020 yılında 2825 liraya çıkardı. Kurda ve enflasyonda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yıl içindeki gelişmeler temmuz ayında 5.500 lira seviyesine çıkarmaya yönelttik. Net asgari ücret yıl başına göre 2 kat artmış oldu. Kişi başına verdiğimi devlet katına çıkarttık. 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası devlet tarafından ödenecektir.
Asgari ücretin bilindiği gibi geçtiğimiz gibi asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini de kaldırmıştır. Yeni asgari ücretin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
FLAŞ EYT MESAJI: YILBAŞINDAN ÖNCE TAMAMLAYACAĞIZ
İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu artışla da yapacağız. Çalışanların emekliliklerini kapsayan çalışmaları da yılbaşından önce tamamlayacağız. Küresel krize bağlı artıları telefi edip üzerine çıkana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz.
FIRSATÇILARA SERT SÖZLER: HARAMZADELER NAMUSSUZLAR
Bu arada fırsatçılık peşinde koşanları da affetmeyeceğiz. Mal ve hizmetlere, maliyete artışının çok üzerindeki artışları yapanları kısa vadede kazandırıyormuş gibi görünse de kısa ve orta vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır. Bu fırsatçılar, günü birlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır namussuzlardır. Milletimizden gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz.
Bu hafta da çeşitli açılışlarla ülkemize eserler kazandırmayı sürdüreceğiz. Hatırlanacağı üzere bundan 20 yıl önce iktidara gelirken ülkemizi eğitim, sağlık, ulaşım, dış politika alanlarında yükselteceğinin sözünü verdik. Geriye dönüp baktığımızda geçtiğimiz yüzyılın eksiklerini giderdiğimiz bir dönem görüyoruz. Küresel güçlerin kuşatmalarını kırarak ülkemizi bu günlere getirdik. Pek çok bedel ödedik, yeri geldi kaos çıkarmaya çalıştılar. Yeri geldi terör örgütleri ile şehirlerimizi kana buladılar yeri geldi darbe girişiminde bulundular.
Hamd olsun milletimizle yürek yüreğe omuz omuza vererek bunların hepsini bertaraf ettik. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerindendir. Ülkemizi bu sarsıntıdan çıkartarak hedeflerimize daha sıkı odaklandığımız bir döneme girdik.
20 yılın her senesi gibi 2022'de de maruz kaldığımız tepkilere karşı verdiğimiz destancı mücadele, eser ve hizmetlerle tarihteki yerimizi yeniden aldık. 2022'yi Cumartesi gecesi uğurlayacak Pazar günü yeni umut ve heyecanlarla 2023'e merhaba diyeceğiz.
Geçtiğimiz yıl eğitimde yeni dönem hazırlıkları için ilk kez tüm okullarımıza doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderdik. 2200 köy yaşam merkezi açtık. Okul öncesi eğitim seferberliğinde 6 binin üzerinde yeni ana okulu açarak 5 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 99'a çıkardık.
"ÖĞRETMENLERİN MALİ HAKLARINDA ÇOK CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"
1 milyon 110 bin ailemizin yararlandığı kültürel değerler, aile içi iletişimi alan aile okulu projesini başlattık. 16 bin 361 yeni kütüphane açtık. Kitap sayısını 110 milyona çıkardık. 8 bin 324 okulumuzu iyileştirme kapsamına alarak donanım ve kadrosuyla geliştirdik.
Ücretsiz yaz okulları ile 1 milyon öğrencimize ulaştık. Yönetici ve öğretmenlere çevre, atık yönetimi, sıfır atıkla destek sağladık. Öğretmenlik Kanunu'nu çıkararak bu meslek mensuplarının özlük ve mali haklarında çok ciddi iyileştirmeler yaptık.
Organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Gönül coğrafyamızdan öğrencilerin yetişmesine katkı vermek için 7 uluslararası meslek liselerini faaliyete geçirdik. Fikri mülkiyet çalışmalarını tüm okullarımıza yaygınlaştırarak 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alınmasını sağladık.
Taşımalı eğitim ve pansiyonda kalacak 1,8 milyon evladımızın tamamına şu anda ücretsiz yemek veriyoruz. Ders kitapları yanında yardımcı kaynak kitaplarıyla da öğrencilerimizi ücretsiz buluşturmak için 160 milyon kitap dağıttık.
Önümüzdeki yıl köy okullarının tamamını köy yaşam merkezlerine dönüştürme projemizi neticelendireceğiz. Halen başarıyla süren mesleki eğitim merkezlerimizdeki çalışmaların, sanayi ile yakın işbirliğini geliştireceğiz.
"ÜCRETSİZ YEMEK İMKANINA SAHİP ÖĞRENCİ SAYIMIZI 5 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ"
Özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren 379 bilim ve sanat merkezine erişimi kolaylaştırmak için tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde genişleteceğiz. En fazla enerji tüketen bir okulumuza toplamda 60 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız.