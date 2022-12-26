Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası sıraladı: Çiftçiye müjde! Tarım Kredi'de ucuza ürün, fırsatçılara sert sözler

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Değerler eğitimini ana sınıftan itibaren sistemin temel unsurlarından biri haline getireceğiz.

Yetişkinlerin yüzde 25'ini halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkartacağız.

"YURTLARIMIZI GENÇLERİMİZE ÜCRETSİZ AÇTIK"

Gençlik ve sporda ülkemizin 81 iline yaydığımız, her yıl 3 milyondan fazla üyesine hizmet veren gençlik merkezlerimizin sayısını 432'ye çıkardık. Daha çok evladımızın erişimini sağlamak için yaş aralığını 12-25'e çıkardığımız gençlik kamplarımızdan 182 bin kişi yararlandı.

Katılımcılığa çağımızın becerilerini kazandırmayı hedefleyen vizyon kulüplerimizin eğitim programıyla 45 bin gencimize ulaştık. 104 atölyede süren dene yap projesiyle 1 yılda 15 bine yakın gencimiz eğitimden istifade etti.

Genç iklim elçileri projesini başlattık. Sanat, spor, kitap, seyahat gibi çalışmalara 750 bin gencimiz iştirak etti. Yurtlarımızı gençlerimize ücretsiz olarak açtık. Bu projeden 325 bin gencimiz yararlandı.

Sportif yetenek taramaları kapsamında 1 yılda 1 milyon 459 bin öğrencimizin profesyonel spor hayatına geçişine rehberlik yaptık. İlkokul 3 ve 4. sınıflarda 2 milyon 322 bin çocuğumuzu yüzme kurslarına dahil ettik.

Ülkemizin genelinde açtığımız 108 yükseköğrenim yurt binasını akademik yılın başında öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Öğrencilerimizin kredi burs, lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2500, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık.

Bu yıl 850 bin öğrencimize yurtlarda hizmet veriyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 1800 liraya yükselttik. Gençlerimize kredi ödemeleriyle ilgili verdiğimiz söz; 27 milyar liralık endeks borcunu sildik. Ayrıca üniversite gençlerimizin harç sorunu vardı. Bununla ilgili devamlı boykotlar yaparlardı. Biz hiç bu işi uzatmadık, harç olayını kaldırmak suretiyle üniversite gençliğinin harç sorununu bitirmiş olduk.

Büyük ilgi gören kamplarımızda ev sahipliği yaptığımız gençlerimizin daha iyi vakit geçirmelerini sağlayacak programlar geliştireceğiz . Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinin planlama ve uygulama aşamasında gençlerimize daha çok söz hakkı vererek özgüvenlerini artıracağız.

"SAĞLIKTA ÜLKEMİZİ EN İYİ DEVLETLER SEVİYESİNE YÜKSELTTİK"

Sağlıkta insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için sağlık çalışanı sayımızı 195 bin hekim, 304 bin ebe hemşire sayısını çıkardık. Aşılamadan kanser taramasına, ağız diş sağlığı hizmetlere kadar ülkemizi dünyadaki en ileri devletler seviyesine yükselttik. Yerleşim yerlerine mobil ekiplerle ulaşarak 4,9 milyon kişiye sağlık hizmeti verdik.

Evde 610 bin kayıtlı hastamızı şu anda takip ediyoruz. Uçağı, helikopteri, paletlisi, motosikletlisi, teknesi ile tüm araçları etkin şekilde kullandık. Geçtiğimiz yıl 6 milyona yakın insanımıza ücretsiz hizmet sunduk.

Hastanelerimizin sadece yoğun bakım yatak kapasitesini 20 yıl önceki binin altı olan rakamdan alıp 24 binin üzerine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 133 bini geçti. Bay Kemal çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz, yola devam, daha çok şeyler yapacağız.

Senin SSK Genel Müdürlüğüne benzemez bu iş. O hastanelerin hali neydi? Savaş Ay hayatta olsaydı bunları tekrar tekrar anlatsaydı.

Devam eden yatırımlarla birlikte 70 bin ilave yatak kapasitesine daha sahip olacağız. Etlik Şehir Hastanesi'ni 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hizmete açtık.

ŞEHİR HASTANELERİ

Halen kamu özel işbirliği modeliyle inşa edilen 14, genel bütçeden inşa edilen 6 şehir hastanemizle hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıl sağlıkla küresel salgının izleri devam ederken Türkiye'nin muhtaç olan değil, ihtiyacı olanlara el uzatan bir ülke olduğu özelliğini sürdüreceğiz.

Yüz akımız şehir hastanelerimizden aldığımız güçle ülkemizi küresel bir sağlık markasına dönüştüreceğiz. Aşı ve bioteknoloji ürünlerinde hıfzısıhhayı yeniden inşa ediyoruz.

Sağlıkta devletin şefkat ve merhamet elinin gereği olarak 85 yaş üstü her büyüğümüz için sorumlu doktor, gebe kadınımız için bir ebe tayin edeceğiz. Pilot uygulama olarak başlattığımız aile diş hekimliğini ülke sathına yayacağız. Uzaktan muayeneye imkan sağlayan elektronik muayene sistemini ülkemizi tanıştırmaya hazırlanıyoruz.

15 BİNE YAKIN ADALET PERSONELİ İSTİHDAM ETTİK

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesiyle ilgili hazırladığımız yasa değişikliklerinin Meclis'ten geçmesini temin ettik. Darbe dönemlerinin sembollerinden Diyarbakır Cezaevi'ni kapatarak müze ve kültür merkezi haline dönüştürecek çalışmalara başladık. 1000'in üzerinde yeni hakim ve savcının atamasını yaptık.

15 bine yakın yeni adalet personeli istihdam ettik. Adli ve idari mahkeme sayısını 7 bin 164'e yükselttik. 3 yeni bölge adliye mahkemesi ihdas ettik. Adli süreçlerde 1 yılda 355 bin kişiye destek veren mağdurlara hizmet sunan birimlerin sayısını çoğalttık.

Çocukların icra daireleri yerine bu amaçla kurulan görüşme merkezlerinde ebeveynlerine teslimine başladık.

AVUKATLAR İÇİN ÇERÇEVE KANUN HAZIRLAYACAĞIZ

Lekelenmeme hakkı konusunda 241 bin, ifade amaçlı yakalama kararlarıyla ilgili 98 bin vatandaşımıza hizmet verdik.

Önümüzdeki yıl adalette, verilen tüm hizmetleri yargıya memnuniyetin en üst seviyeye çıkmasını sağlamaya dönük olarak geliştirmeye sürdüreceğiz.

Yeni anayasa gündemimizdeki yerini koruyacak. Yargılamalarının hızlı ve etkin sonuçlanmasını temin edecek yeni adımlar atacağız. Avukatlarımız için yeni çerçeve kanun hazırlayacağız.

İstinaf mahkemelerini yaygınlaştıracak, güçlendireceğiz. Elektronik tebligat sistemini yurt dışındaki vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.

256 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİN ÜLKEMİZE GİRŞİNİ ENGELLEDİK

Sınır ötesinde terörü kaynağında yok etme stratejisiyle cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı operasyonlarını yürüttük. Yıllarca terör örgütünün topraklarımıza sızmak için kullandığı Kuzey Irak sınırlarımızı güvenli hale getirdik.

Bu tedbirlerin ardından 256 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenirken, içeriye sokrulmaya çalışan silah, uyuşturucu, sigara ve hayvan ele geçirildi.

Askerlik işlemlerini e-devlet sistemine taşıyarak gençlerimize önemli kolaylık sağladık. Savunma sanayi projelerimizi hızla hizmete sunduk. Narkotik suçlarla mücadelede 120 bin kişi halen cezaevinde bulunuyor. Operasyonları çok yönlü sürdürmekten, metruk binaların yıkımına kadar tüm araçları kullanarak uyuşturucuya karşı etkin mücadele yürüttük.

Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sayısını 29 binin üzerine çıkardık. Jandarma ve sahil güvenlikte profesyonel kadrolarla daha etkin çalışmasını sağladık. Tüm illerimizin risk azaltma planlarını tamamladık.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DESTEK ALDIĞI TÜM KAYNAKLARI İMHA EDECEĞİZ"

Sınır dışı sayısını arttırarak gönüllü geri gidişleri teşvik ederek düzensiz göçle ilgili mücadelemizin çıtasını yükselttik. Asayiş suçlarında önemli oranda azalma temin ettik. KADES gibi uygumalarının katkısıyla kadın cinayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde düşüş sağladık.

Özellikle Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak yeni adımlar atacağız. Terör örgütünün güç ve destek aldığı tüm kaynakları imha edecek yeni mücadele safhasına geçeceğiz.

Savunma sanayi projelerimizde herhangi aksaklığa meydan verilmemesini temin edeceğiz. İnsanlı ve insansız, milli muharip hava araçlarımızla sağlayacağımız ilerlemelerle, ülkemize uygulanan örtülü ambargoları parçalayıp atacağız.

Yeni düzensiz göçmen girişini önemli ölçüde engellediğimiz gibi ülkemizdeki mevcut göçmenlerin gönüllü dönüşlerini hızlandıracağız.

Organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirlerine kadar huzurumuza kast eden hiçbir yapıya göz açtırmayacağız.

En uygun bir anda ya önümüzdeki inşallah toplantıdan sonra belki de inşallah Meclis'teki toplantımızda bunları sizinle paylaşacağım.

Bugün sizlere verdiğimiz müjdeleri daha fazla geciktirmek istemiyorum.

"ENERJİDE KİMSEDEN İZİN ALMADAN İŞLERİ YÜRÜTECEK İMKANA KAVUŞTUK"

Enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik.

Yerli ve yenilelenebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan, ülke içi dağıtım şebekelerin genişletilmesine kadar kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik.

Petrol ve doğalgaz aramalarına başladğımızda nice şantaj, yıldırma çabası, ambargo, içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldık. Ama mücadeleden vazgeçmedik, geri adım atmadık.

Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemi, insan kaynağı, ekipmanlarıyla kimseden izin almadan bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk.

Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimize sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Bir zamanlar karada buluyorlardı ondan sonra burada bir şey yok deyip, betonu atıyorlardı. Biz şimdi onları yeniden hayata geçirdik. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde bugün yeni bir müjdeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.

MÜJDEYİ AÇIKLADI: ÇAYCUMA'DA 58 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFETTİK

Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti.

Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu mod ellemelerini çıkarttı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.

Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz.

Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz.