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    • 27.12.2022 02:23
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    • 27.12.2022 02:59
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    Ankara'da 'Gel bakalım Ekrem 2' vakası! Saksı muamelesi gören İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na biat etti: 6'lı masaya Ahlatlıbel göndermesi

    Saraçhane'de Meral Akşener ile adaylık tiyatrosuna girişen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'ya çağırılmış, tek kelime söz hakkı tanınmadan saksı muamlesi görmüştü. Bu yaşananların etkisi sürerken Ankara'da ikinci 'Gel bakalım Ekrem' vakası yaşandı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Çankaya Ahlatlıbel'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'ndan 'Sen belediyene sahip çık, koltuğuna odaklan' ikazı alan CHP'li İBB Başkanı'nın "Sizin aday olmanız durumunda benim aday olmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Ne sizi ne de partimizi zor durumda bırakırım" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi. Öte yandan görüşmenin 6'lı masanın ilk kez toplu fotoğraf verdiği Ahlatlıbel'de yapılması hem masaya hem de İYİ Parti'ye mesaj olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ankara’da ’Gel bakalım Ekrem 2’ vakası!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet bloğundaki kavga, kaos, adaylık çekişmesi ve küçük hesaplaşmalara şahit oluyor. ABD ve Londra'da icazet yoklayan, sonrasında rotayı Almanya'ya çeviren Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı her seferinde İYİ Parti vetosuna takılıyor.

    Meral Akşener de geride bıraktığımız günlerde Ekrem İmamoğlu ile el ele verip, "Çak! Daha yeni başlıyoruz" diyerek Saraçhane merkezli bir adaylık tiyatrosuna girişti.


    İMAMOĞLU'NA AYAR VERİLDİ, AKŞENER İKAZ EDİLDİ
    Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri epeyce bir gerdi. CHP Genel Merkezi'nden peşi sıra açıklamalar geldi, adayın Kılıçdaroğlu olduğu vurgulandı. Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'ya çağrıldı.

    Grup toplantısında İmamoğlu'na tek kelime söz hakkı tanımayıp saksı muamelesi yapan CHP lideri, ittifak ortağı Meral Akşener'e de 'iç işlerimize karışma, baba-oğul arasına girme' mesajını verdi. Bu gelişme üzerine İmamoğlu 'adayım her CHP'li gibi Kılıçdaroğlu'dur' deyip, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine zamanlaması manidar bir ziyaret gerçekleştirdi.

    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
    Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan 'İç işlerimize karışma azarı işiten Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi.

    Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.

    Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.

        Akşener'in İmamoğlu ısrarı, CHP Genel Merkezi'in Kılıçdaroğlu dayatması ve masadaki kaosun gölgesinde CHP seçmeni odaklı çarpıcı bir anket sonucu açıklandı.

        CHP SEÇMENİ 'KILIÇDAROĞLU' DİYOR
        Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin yer aldığı anketi açıklayan isim ise CHP'li Barış Yarkadaş idi...

        CHP seçmeni 'Kılıçdaroğlu' diyor: Ankette İmamoğlu ve Yavaş'a büyük fark


        Yarkadaş, özel bir TV kanalının canlı yayınında CHP seçmeninin %61,5'inin Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istediğini söyledi.



        Ankete dair detaylar;

        15-24 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan söz konusu ankete göre seçmenlerin %61.5 Kılıçdaroğlu dedi.

        Seçmen eğiliminin ölçüldüğü ilgili ankette Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyenlerin oranı %24.3 olarak kayıtlara geçerken, Mansur Yavaş'ın oranı %14,2.

        %100 bilgisayar destekli yürütülen söz konusu araştırmaya katılım sayısının 1500 olduğu öğrenildi.



        İKİNCİ 'GEL BAKALIM EKREM' VAKASI
        Tüm bu yaşananların ışığında çok çarpıcı bir gelişme yaşandı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Ankara'ya çağırıp kürsüde tek kelime söz hakkı vermedi Ekrem İmamoğlu ile bu kez de Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.



        MASAYA 'AHLATLIBEL' GÖNDERMESİ
        Söz konusu görüşmenin Ahlatlıbel'de yapılması ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Çünkü Ahlatlıbel, 6'lı masanın ilk kez toplu fotoğraf verdiği yerin adı.

        Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesiyle masaya ve İYİ Parti'ye mesaj verdiği konuşulanlar arasında.

        TV 100'den Deniz Gürel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na 'Sen belediyene sahip çık, koltuğuna odaklan' dediğini iddia etti.



            "NE SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIRIM NE DE PARTİMİZİ"
            Saraçhane tiyatrosu sonrası Ankara'da saksı muamelesi gören İmamoğlu'nun da Çankaya'daki buluşmada Kılıçdaroğlu'na "Sizin aday olmanız durumunda benim aday olmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Ne sizi ne de partimizi zor durumda bırakırım. Ancak siz beni aday gösterirseniz aday olurum. Adaylığınızı destekliyorum ve elimden geleni yapacağım" şeklinde cevap verdiği konuşulanlar arasında.
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            Haberler Güncel Ankara'da 'Gel bakalım Ekrem 2' vakası! Saksı muamelesi gören İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na biat etti: 6'lı masaya Ahlatlıbel göndermesi
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