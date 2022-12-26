Ankara'da 'Gel bakalım Ekrem 2' vakası! Saksı muamelesi gören İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na biat etti: 6'lı masaya Ahlatlıbel göndermesi

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet bloğundaki kavga, kaos, adaylık çekişmesi ve küçük hesaplaşmalara şahit oluyor. ABD ve Londra'da icazet yoklayan, sonrasında rotayı Almanya'ya çeviren Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı her seferinde İYİ Parti vetosuna takılıyor.

Meral Akşener de geride bıraktığımız günlerde Ekrem İmamoğlu ile el ele verip, "Çak! Daha yeni başlıyoruz" diyerek Saraçhane merkezli bir adaylık tiyatrosuna girişti.