ABD yüzsüzlüğü! Vermediği F-35'ler için kira istedi, Türkiye tazminat talep etti

F-35 AMERİKA'YI RAHATSIZ EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz ay Özbekistan seyahati dönüşü yaptığı açıklamada konuya ilişkin "F-35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika'yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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