ABD yüzsüzlüğü! Vermediği F-35'ler için kira istedi, Türkiye tazminat talep etti

ABD'nin Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın almasını bahane ederek Türkiye'yi F-35 projesinden dışlamasının ardından yeni bir müzakere sürecine geçiliyor. Program ortaklığının sonlandırılmasına ilişkin idari, mali ve hukuki boyutta hazırlıklar tamamlanırken, Türk tarafı ayrıntılı görüşme için ABD'nin davetini bekliyor.
Türkiye'nin F-35 projesinin geliştirilme aşamasında ödediği paranın iadesi, tazminat modeli, Türkiye'ye program ortaklığı süresince teslim edilen F-35'lerin durumu bu müzakerelerde ayrıntılı şekilde ele alınacak.
ABD tarafı Türkiye'ye tahsis edilen F-35'leri hangarda muhafaza ettikleri gerekçesiyle Türkiye'den kira bedeli talep ederken Ankara, proje için ödenen 1.4 milyar doların iadesinin yanında Türk firmaların projede verilen taahhütlerle yaptığı yatırımlardan kaynaklanan zararın tazminini veya parça alımının devamını istiyor.