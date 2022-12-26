Dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından DeMac, Karadeniz'deki doğal gaz keşfini teyit etti

Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketi Türkiye'nin doğal gaz keşfini teyit etti.
İşte DeGolyer and MacNaughton şirketinin açıklaması:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan Karadeniz ultra derin deniz hidrokarbon aramaları kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusu ile keşfedilen Sakarya Gaz Sahası ve 4 Haziran 2021 tarihinde Amasra-1 kuyusu ile keşfedilen Amasra sahasında toplam 540 Milyar m3 üretilebilir rezerv hesaplanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
BAĞIMSIZ BİR ÇALIŞMA YAPILDI
Tüm bu rezerv tahmin çalışmalarının bağımsız bir firma tarafından değerlendirilmesi için Ortaklığımız, Petrol ve Doğal Gaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketi ile 14 Aralık 2021 tarihinde yaptığı anlaşma kapsamında Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarının rezerv değerlendirmesi için bağımsız bir çalışma başlatmıştır.