CHP'li Engin Özkoç ve Cumhuriyet'ten hazımsızlık belirtisi! Gaz keşfini hedef aldılar

Türkiye'nin enerji alanında attığı adımların karşılığını alması CHP'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından vatandaşların merakla beklediği müjdeyi verdi.
KARADENİZ'DE YENİ KEŞİF
Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." dedi.
DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI
Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen rezervlerin değerinin 1 trilyon doları bulduğunu belirterek şunları söyledi;
"Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız."
NİCE MÜJDELERİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ
Başkan Erdoğan müjdeyi sosyal medya hesabından da paylaştı. Erdoğan paylaşımında şunları yazdı;
"Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.
Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla, inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız.
İnşallah önümüzdeki dönemde, Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz.
Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Bizler çalışmakla, üretmekle, gayret etmekle mükellefiz. Takdir Allah'tandır."
CHP'DE GAZ SIKIŞMASI YAPTI
Koronavirüs salgınının ardından patlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerjinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken CHP vatandaşların sevinç duyduğu müjdeyi küçümseme yoluna giderek algı operasyonuna soyundu.
CHP'Lİ ÖZKOÇ REZERVİN YALAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç gaz rezervinin gerçek olmadığını ve yalan olduğunu iddia ederek bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi.