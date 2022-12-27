CHP'li Engin Özkoç ve Cumhuriyet'ten hazımsızlık belirtisi! Gaz keşfini hedef aldılar

Özkoç, "Erdoğan yine doğal gaz müjdesi verdi. Nasıl bir doğal gazmış bu? Bu doğal gazı bulup bulup da ne yapıyorlar gerçekten merak ediyoruz. 18 yıl oldu. 18 yıldır her seçim dönemi, aynı şekilde doğal gaz müjdesi veriliyor." iddiasında bulunarak "Bu yalana gerçekten inanan var mı?" dedi.

CHP'NİN YAYIN ORGANI CUMHURİYET KÖPÜRTTÜ

Engin Özkoç'un keşfi hedef alan sözleri CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'te geniş yer buldu.

"Seçim yaklaştı iktidar 'gaz'a bastı Bu yalana inanan var mı?" başlığıyla Özkoç'un ifadelerini yer veren Cumhuriyet, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak algı operasyonu çekti.