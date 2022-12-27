Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.12.2022 18:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2022 18:28
    ABONE OL

    Sembolik savaş! Masa Ahlatlıbel'de başladı, Ahlatlıbel'de dağılıyor: Kılıçdaroğlu önce İmamoğlu'nu ikaz etti sonra Akşener'i çağırdı

    Akşener - İmamoğlu ikilisinin Saraçhane'deki adaylık tiyatrosu, CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu dayatması ve yıkılmaya yüz tutan masadaki kaosun gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı iki adım geldi. Geride bıraktığımız gün İmamoğlu ile Ahlatlıbel'de görüşüp 'Sen belediyene sahip çık, koltuğuna odaklan' şeklinde ikaz bulunan Kılıçdaoğlu, aynı lokasyonda bugün Meral Akşener ile bir araya gelecek. Söz konusu görüşmelerin merkez üssü olan Ahlatlıbel'in sembolik bir önemi de var. Söz konusu mekan 6'lının masa etrafında toplu olarak fotoğraf verdiği ilk yer. KK'nın bu adımları "Masa Ahlatlıbel'de başladı, Ahlatlıbel'de dağılıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Masa Ahlatlıbel’de başladı, Ahlatlıbel’de dağılıyor!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masada adaylık kaosu sürüyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride bıraktığımız günlerde Ekrem İmamoğlu ile ele ele verip "Çak! Daha yeni başlıyoruz" diyerek Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosuna girişmişti.

    İMAMOĞLU'NA AYAR VERİLDİ, AKŞENER İKAZ EDİLDİ
    Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri epeyce bir gerdi. CHP Genel Merkezi'nden peşi sıra açıklamalar geldi, adayın Kılıçdaroğlu olduğu vurgulandı. Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'ya çağrıldı.

    Grup toplantısında İmamoğlu'na tek kelime söz hakkı tanımayıp saksı muamelesi yapan CHP lideri, ittifak ortağı Meral Akşener'e de 'iç işlerimize karışma, baba-oğul arasına girme' mesajını verdi. Bu gelişme üzerine İmamoğlu 'adayım her CHP'li gibi Kılıçdaroğlu'dur' deyip, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine zamanlaması manidar bir ziyaret gerçekleştirdi.



    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
    Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan 'İç işlerimize karışma azarı işiten Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi.

    Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.

    Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.

        Akşener'in İmamoğlu ısrarı, CHP Genel Merkezi'in Kılıçdaroğlu dayatması ve masadaki kaosun gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Ahlatlıbel merkezli iki adım geldi.

        İLK ADIM: İMAMOĞLU İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME
        Kılıçdaroğlu, daha önce Ankara'ya çağırıp kürsüde tek kelime söz hakkı vermedi Ekrem İmamoğlu ile bu kez de Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.

        TV 100'den Deniz Gürel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na 'Sen belediyene sahip çık, koltuğuna odaklan' dediğini iddia etti.

        "NE SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIRIM NE DE PARTİMİZİ"
        Saraçhane tiyatrosu sonrası Ankara'da saksı muamelesi gören İmamoğlu'nun da Çankaya'daki buluşmada Kılıçdaroğlu'na "Sizin aday olmanız durumunda benim aday olmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Ne sizi ne de partimizi zor durumda bırakırım. Ancak siz beni aday gösterirseniz aday olurum. Adaylığınızı destekliyorum ve elimden geleni yapacağım" şeklinde cevap verdiği konuşulanlar arasında.

        Gelelim ikinci adıma...

        AHLATLIBEL'DE MERAL AKŞENER'LE TEMAS
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, geride bıraktığımız gün Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaptığı noktada bu kez de Meral Akşener ile bir araya gelecek.



        Kılıçdaroğlu'nun önce İmamoğlu ardından Akşener ile yaptığı görüşmelerin merkez üssü olan Ahlatlıbel'in sembolik bir önemi de var.

        Söz konusu mekan, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin masa etrafında toplu fotoğraf verdiği ilk yer olarak siyaset tarihinde yerini aldı.

        HER ŞEY AHLATLIBEL'DE BAŞLADI AHLATLIBEL'DE BİTİYOR
        Ahlatlıbel'de İmamoğlu ile bir araya gelip masaya mesaj veren Kılıçdaroğlu'nun aynı lokasyonda Akşener ile görüşmesi de "Her Şey Ahlatlıbel'de başladı, Ahlatlıbel'de bitiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.


            6'LI MASA DAĞILIYOR MU?
            Öte yandan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, 6'lı masanın bugünkü görüşmede dağılacağını iddia etti.

            Mengü, "Meral Hanım'ın Kemal Bey'e ileteceği tespitler arasında şu var. Diyor ki sizin aday olmanız durumunda biz ölçümler yaptırdık İYİ Parti'nin oyu ciddi düşüyor biz seçmenimizi kaybediyoruz. Seçmenimiz başka yere kayıyor. Biz kazanamazsak siz de kazanamazsınız. İYİ Parti'nin oyu kritik. Başka bir strateji belirlememiz lazım. 6'lı masayı bu durum bir siyasetsizliğe itiyor. 6'lı masaya katılındığından beri İYİ Parti'nin de oyu düşüyor. Dolayısıyla 6'lı masanın formatının değişmesi lazım. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz diyecek Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

            CHP'Lİ ALTAY NEVŞİN'İN İDDİASINI BEĞENDİ
            CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Nevşin Mengü'nün "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz.' diyecek." dediği kulis bilgisinin videosunu beğendi.

            ALTAY'DAN GERİ VİTES: "YANLIŞLIKLA BEĞENDİM"
            Olayın basına yansımasının ardından apar topar beğenisini geri çekerek sosyal medya hesabından açıklama yapan Altay, "İlgili tweete yanlışlıkla beğeni de bulunmuşum. Fark ettiğim anda düzelttim. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Havuzlu Park
            Haberler Güncel Sembolik savaş! Masa Ahlatlıbel'de başladı, Ahlatlıbel'de dağılıyor: Kılıçdaroğlu önce İmamoğlu'nu ikaz etti sonra Akşener'i çağırdı
                SON DAKİKA