Sembolik savaş! Masa Ahlatlıbel'de başladı, Ahlatlıbel'de dağılıyor: Kılıçdaroğlu önce İmamoğlu'nu ikaz etti sonra Akşener'i çağırdı

"NE SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIRIM NE DE PARTİMİZİ"

Saraçhane tiyatrosu sonrası Ankara'da saksı muamelesi gören İmamoğlu'nun da Çankaya'daki buluşmada Kılıçdaroğlu'na "Sizin aday olmanız durumunda benim aday olmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Ne sizi ne de partimizi zor durumda bırakırım. Ancak siz beni aday gösterirseniz aday olurum. Adaylığınızı destekliyorum ve elimden geleni yapacağım" şeklinde cevap verdiği konuşulanlar arasında.



Gelelim ikinci adıma...



AHLATLIBEL'DE MERAL AKŞENER'LE TEMAS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, geride bıraktığımız gün Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaptığı noktada bu kez de Meral Akşener ile bir araya gelecek.