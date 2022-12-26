İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor kapsamında CHP'li belediyelerde terör örgütü iltisaklı personelin varlığı ayyuka çıktı. İBB'deki tehlikeli kadrolaşmanın ardından harekete geçildi.
SÖZ ARTIK YARGIDA!
Bakanlıkça hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.
Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan idari soruşturmaların tamamlandığını, tevdi raporlarının savcılıklara gönderildiğini, İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütülen soruşturmaların ise devam ettiğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:
"Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte söz artık yargıdadır."
Özellikle İBB'den HDP'ye seçimde verdiği desteğin diyeti olarak gerçekleştirilen kadrolaşma atılan adımların geldiği tehlikeli noktayı açıkça gösteriyor.
İBB PKK'LI TERÖRİSTLER İŞ SAHİBİ YAPMIŞ!
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz yaşanan skandalı Twitter hesabındab isim isim paylaşarak ifşa etti. İBB'nin personel olarak kadrosuna kattığı teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı.
Mükerrem Keskin (Xebat Serhat kod adlı)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmetler Müdürlüğü'nde Sosyal Hizmet Uzmanı
PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veye Üye Olma" suçundan adli işlem gördü.
PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmekteyken 2015 yılında teslim oldu.
İbrahim Doğan
İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de işçi
2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.
Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu.