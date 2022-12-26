Başkan Erdoğan Karadeniz'de yeni rezerv müjdesi mi verecek? 540 milyar metreküp doğal gaz keşfine yenileri mi eklenecek?

Başkan Erdoğan'ın talimatları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın "enerjide tam bağımsız Türkiye" için hayata geçirdiği hamleler sonrası Karadeniz'den peş peşe gelen keşif müjdeleri milletin yüzünü güldürdü.
İLK KEŞİFLER TUNA-1 KUYUSUNDAN GELDİ
Türkiye, geçen yıl Fatih sondaj gemisiyle Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük gaz rezerviyle tarihi rekora imza attı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu keşfin ardından bölgede ilk gaz üretimine 2023'te başlanacağı duyuruldu. Fatih gemisi öncelikle Türkali-1 tespit kuyusunda, daha sonra da Türkali-2 tespit kuyusunda sondajlarını gerçekleştirdi.
İKİNCİ KEŞİF AMASRRA-1'DEN GELDİ
Bu çalışmaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1'de 135 milyar metreküplük yeni bir gaz rezervinin tespit edildiğini açıkladı. Bu keşifle, Türkiye'nin Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında keşfettiği rezerv miktarı 540 milyar metreküpe ulaştı.
Uzmanlara göre bu keşifler, Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturasını önemli ölçüde düşürecek ve sektörde önemli yatırımların önünü açacak.