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    • 26.12.2022 01:42
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    • 26.12.2022 01:50
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    Saraçhane tiyatrosu masayı karıştırdı! CHP ve İYİ Parti birbirine düştü: "Akşener selden kütük, Kılıçdaroğlu'ndan rol çalma heveslisi"

    Kılıçdaroğlu - Akşener - İmamoğlu üçgeninde Saraçhane’deki adaylık tiyatrosunun yol açtığı gerilim, giderek büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal KIılıçdaroğlu, İmamoğlu'na ayar çekip Akşener'i 'iç işlerimize karışma, baba oğul arasına girme' şeklinde ikaz etti. Akşener'den de bu çağrıya çok sert bir yanıt geldi. Öte yandan Akşener'in selden kütük çalma, Kılıçdaroğlu'ndan rol çalma' heveslisi olduğunu söyleyen CHP'li Barış Yarkadaş, Saraçhane'de yaşananların CHP kitlesinin kafasını karıştırdığını dile getirdi. Yarkadaş, "Akşener, bu süreçte en çok zararı Altılı Masa ve İmamoğlu’na verdi" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener, Kılıçdaroğlu’ndan rol çalma heveslisi

    Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne oluyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Bu belirsizlik ortamında, geride bıraktığımız günlerde CHP ve İYİ Parti'yi birbirine düşüren bir olay yaşandı.


    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile el ele vererek, merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti. Akşener sarılıp destek verdiği, ''Çak! Yeni başlıyoruz'' dediği İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi.

    Ablasından (Meral Akşener) rüzgarı alan Ekrem İmamoğlu ise, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak ''Kararlıyım, gencim, yolum uzun'' dedi ve oyuna girme ihtimali olan bir oyuncu olduğunun altını çizerek 6'lı masaya selam çaktı.


    İMAMOĞLU'NA AYAR ÇEKTİ, AKŞENER'İ FIRÇALADI
    Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP Genel Merkezi'ni oldukça sinirlendirdi. CHP'li İBB Başkanı'na Saraçhane'deki kürsüden '16 milyona hizmet et' diyerek 'senin yerin belediye' mesajı veren Kılıçdaroğlu, Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' dedi. Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunun yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir hamle daha geldi.

    'GEL BAKALIM EKREM' VAKASI…
    İmamoğlu'nu TBMM Grup Toplantısı için Ankara'ya çağıran Kemal Kılıçdaroğlu, aralarındaki ilişkiyi 'Baba – oğlul' olarak tanımladı. Uzunca bir konuşma yapan CHP lideri, 'Bay Kemal'i bekleyin' diyerek sözlerini noktaladı ve Ekrem İmamoğlu'na tek kelime de olsa kürsüde konuşma hakkı tanımadı.

    Bu durum Muharrem İnce'ye yapılan 'Gel Bakalım Muharrem' vakasından sonra, İmamoğlu'na yapılan 'Gel Bakalım Ekrem' muamelesi olarak yorumlandı.

    İmamoğlu'na yakın medya ve isimler de Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu İstanbul'dan ayağına saksı muamelesi yapmak için çağırdığını yazarak CHP liderine tepki gösterdi.


        AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan 'İç işlerimize karışma azarı işiten Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi.

        Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.

        Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.



        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li Barış Yarkadaş'tan çarpıcı bir çıkış geldi.

        AKŞENER SELDEN KÜTÜK ÇALMA, KILIÇDAROĞLU'NDAN ROL ÇALMA HEVESİNDE
        Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in 'Ekrem İmamoğlu' üzerinden tutuştuğu kavgaya dikkat çeken Yarkadaş, Akşener'in 'selden kütük çalma, Kılıçdaroğlu'ndan rol çalma' heveslisi olduğunu söyledi.



        "İP LİDERİ BU SÜREÇTE EN ÇOK MASA VE İMAMOĞLU'NA ZARAR VERDİ"
        İYİ Parti liderinin İmamoğlu'nun elini zayıflattığını söyleyen Yarkadaş, "Akşener, bu süreçte en çok zararı Altılı Masa ve İmamoğlu'na verdi" şeklinde konuştu.

        CHP KİTLESİNİN KAFALAR KARIŞIK
        İmamoğlu - Akşener ikilisinin Saraçhane'de kayıtlara geçen samimi görüntülerinin CHP kitlesinin kafasını karıştırdığını vurgulayan Barış Yarkadaş, CHP'li İBB Başka'nın bu durumun farkına varması üzerine önce Cumhuriyet sonra da kavgalı olduğu SÖZCÜ'ye yaptığı ziyaretlere dikkat çekti.
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