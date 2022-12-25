Saraçhane tiyatrosu masayı karıştırdı! CHP ve İYİ Parti birbirine düştü: "Akşener selden kütük, Kılıçdaroğlu'ndan rol çalma heveslisi"





"İP LİDERİ BU SÜREÇTE EN ÇOK MASA VE İMAMOĞLU'NA ZARAR VERDİ"

İYİ Parti liderinin İmamoğlu'nun elini zayıflattığını söyleyen Yarkadaş, "Akşener, bu süreçte en çok zararı Altılı Masa ve İmamoğlu'na verdi" şeklinde konuştu.

CHP KİTLESİNİN KAFALAR KARIŞIK

İmamoğlu - Akşener ikilisinin Saraçhane'de kayıtlara geçen samimi görüntülerinin CHP kitlesinin kafasını karıştırdığını vurgulayan Barış Yarkadaş, CHP'li İBB Başka'nın bu durumun farkına varması üzerine önce Cumhuriyet sonra da kavgalı olduğu SÖZCÜ'ye yaptığı ziyaretlere dikkat çekti.

