Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.12.2022 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2022 00:21
    ABONE OL

    'Ekremciler'den kuyruklu algı operasyonu! Fondaş İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu Zirvesi' yalanına Murat Ongun da atladı

    Mağduriyet temelli adaylık tiyatrosu sahneleyen Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane hamlesinin etkileri sürerken kirli bir algı operasyonu dolaşıma sokuldu. Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanını köşesine taşıdı. Takvim.com.tr, Saymaz'ın kuyruklu algı operasyonunu "YALANLARINI BİZ SAYALIM ÇÜNKÜ İSMAİL SAYMAZ" manşetiyle deşifre ederek, ilgili iddiaları çürütmüştü. Gerçekler tüm çıplaklığıyla gözler önündeyken Murat Ongun, İsmail Saymaz'ın başlattığı algı operasyonunu sürdürmek, Kılıçdaroğlu'nun salvolarıyla sıkışan İmamoğlu'na alan açmak için kolları sıvadı. Detayları sizler için ele aldık.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Ekremciler’den kuyruklu algı operasyonu!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet, yalan, algı, kara propaganda ve kirli manipülasyon faaliyeletlerine hız verdi. Muhafelet yakın bir çizgide ilerleyen mangır medya da bu girişimlere adeta çanak tuttu.

    Bunun son örneği, CHP içerisindeki Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin fondaş yazarı İsmail Saymaz eliyle gerçekleştirildi.



    "BEŞTEPE'DE İMAMOĞLU ZİRVESİ" YALANI
    Halk TV'nin internet sitesinde "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlığıyla bir yazı kaleme alan Saymaz, iddialarını yanlış bilgilerle temellendirerek kirli bir dezenformasyona soyundu.

    Kabine toplantısının 13 Aralık'ta yapıldığını iddia eden Saymaz, "Erdoğan'ın kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" algısını yaydı. Ancak kasıtlı ve sistematik bir şekilde yanlış bilgilerle temellendirilen kirli algı İsmail Saymaz'ın elinde patladı.

    ALGISI ELİNDE PATLADI, YARIM AĞIZLA ÖZÜR DİLEDİ
    Çünkü Kabine toplantısı İmamoğlu davasından iki gün önce (12 Aralık) yapılmış, Erdoğan devam eden süreçte Türkmenistan'a gitmişti. Algısı elinde patlayınca yarım ağızla özür dileyen İsmail Saymaz, bu kez de Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Malatya'da olduğunu iddia etti.

    "YALANLARINI BİZ SAYALIM, İSMAİL SAYMAZ"
    Takvim.com.tr, İsmail Saymaz'ın kuyruklu algı operasyonunu "YALANLARINI BİZ SAYALIM ÇÜNKÜ İSMAİL SAYMAZ" manşetiyle deşifre etmiş, Saymaz'ın iddialarını çürütmüştü.



        Tüm bu gerçekler tüm çıplaklığıyla gözler önündeyken CHP'li İBB'nin eski sözcüsü Murat Ongun da kuyruklu algı operasyonunu sürdürmek için İsmail Saymaz'dan sonra kolları sıvadı.

        İmamoğlu'na siyasi alan açmak için dezenformasyona başvuran Ongun, "Dünyanın en hızlı haber yalanlama merkezi İletişim Başkanlığı da 72 saattir suskun. Devletin zirvesinin, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verileceğini bilerek duruşma öncesi toplantı yaptığı ortaya çıkalı 3 gün oldu. Bu skandala SUSKUNLUK her yerde sürüyor" ifadelerini kullandı.



        Hem İsmail Saymaz'ın hem de Murat Ongun'un ısrarla görmezden geldiği ve toplumu yanlış yönlendirdiği olayı bir kez daha ele alalım;

        Herkesin malumu olan ve İmamoğlu'nun adaylığı yolunda bir tiyatro malzemesi olarak kullandığı dava 14 Aralık'ta görüldü.

        Başkan Erdoğan ise Kabine'yi Külliye'de 12 Aralık'ta toplamış, Kabine sonrası 13 Aralık'ta yani İmamoğlu davasından bir gün önce gündüz saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitmişti.

        İmamoğlu davasından bir gün önce Türkmenistan'a gidip Türkmen gazı için yapılan zirveye katılan Başkan Erdoğan ile ilgili ortaya atılan "Külliye'de kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" iddiaları böylelikle boşa çıktı.



        "HER DEDİKODUYA HABER MUAMELESİ YAPMAYIN"
        Öte yandan Murat Ongun'un yalan temelli bu açıklamaları üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de bir açıklama geldi.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Ongun'un iddialarını yalanladı ve "Murat bey, hangi yalanınızı ifşa edeceğimizi şaşırdık. Yalan, o da yalan. YALANLIYORUZ!!! Size de tavsiyem her dedikoduya haber muamelesi yapmayın." ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’ndan Konya’da yeni tiyatro!
        Haberler Güncel 'Ekremciler'den kuyruklu algı operasyonu! Fondaş İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu Zirvesi' yalanına Murat Ongun da atladı
            SON DAKİKA