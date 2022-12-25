'Ekremciler'den kuyruklu algı operasyonu! Fondaş İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu Zirvesi' yalanına Murat Ongun da atladı





Hem İsmail Saymaz'ın hem de Murat Ongun'un ısrarla görmezden geldiği ve toplumu yanlış yönlendirdiği olayı bir kez daha ele alalım;



Herkesin malumu olan ve İmamoğlu'nun adaylığı yolunda bir tiyatro malzemesi olarak kullandığı dava 14 Aralık'ta görüldü.



Başkan Erdoğan ise Kabine'yi Külliye'de 12 Aralık'ta toplamış, Kabine sonrası 13 Aralık'ta yani İmamoğlu davasından bir gün önce gündüz saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitmişti.



İmamoğlu davasından bir gün önce Türkmenistan'a gidip Türkmen gazı için yapılan zirveye katılan Başkan Erdoğan ile ilgili ortaya atılan "Külliye'de kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" iddiaları böylelikle boşa çıktı.