'Ekremciler'den kuyruklu algı operasyonu! Fondaş İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu Zirvesi' yalanına Murat Ongun da atladı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet, yalan, algı, kara propaganda ve kirli manipülasyon faaliyeletlerine hız verdi. Muhafelet yakın bir çizgide ilerleyen mangır medya da bu girişimlere adeta çanak tuttu.
Bunun son örneği, CHP içerisindeki Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin fondaş yazarı İsmail Saymaz eliyle gerçekleştirildi.
"BEŞTEPE'DE İMAMOĞLU ZİRVESİ" YALANI
Halk TV'nin internet sitesinde "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlığıyla bir yazı kaleme alan Saymaz, iddialarını yanlış bilgilerle temellendirerek kirli bir dezenformasyona soyundu.
Kabine toplantısının 13 Aralık'ta yapıldığını iddia eden Saymaz, "Erdoğan'ın kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" algısını yaydı. Ancak kasıtlı ve sistematik bir şekilde yanlış bilgilerle temellendirilen kirli algı İsmail Saymaz'ın elinde patladı.
ALGISI ELİNDE PATLADI, YARIM AĞIZLA ÖZÜR DİLEDİ
Çünkü Kabine toplantısı İmamoğlu davasından iki gün önce (12 Aralık) yapılmış, Erdoğan devam eden süreçte Türkmenistan'a gitmişti. Algısı elinde patlayınca yarım ağızla özür dileyen İsmail Saymaz, bu kez de Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Malatya'da olduğunu iddia etti.
"YALANLARINI BİZ SAYALIM, İSMAİL SAYMAZ"
Takvim.com.tr, İsmail Saymaz'ın kuyruklu algı operasyonunu "YALANLARINI BİZ SAYALIM ÇÜNKÜ İSMAİL SAYMAZ" manşetiyle deşifre etmiş, Saymaz'ın iddialarını çürütmüştü.