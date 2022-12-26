Milyonlar Kabine Toplantısı'na kilitlendi! Doğal gaz müjdesi, emekli ve memur zammı, EYT düzenlemesi...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelinirken, milyonlar bugün yapılacak Kabine toplantısına kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yılın son toplantısını yapacak.
Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var. Başkan Erdoğan, önceki gün Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili detayları bugün Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşacağı öngörülüyor.
KRİTİK GÜNDEM MADDELERİ
Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam ve EYT konusunu da ele alınacak.
Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başladıkları da ele alınacak.