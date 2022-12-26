Milyonlar Kabine Toplantısı'na kilitlendi! Doğal gaz müjdesi, emekli ve memur zammı, EYT düzenlemesi...

EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024'te 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak.

Kısmi emeklilik için de Bakan Bilgin, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor" dedi. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre kısmi emeklilik için SSK'lılarda 3600, Bağ- Kur'lularda 5400 prim gün gerekecek.