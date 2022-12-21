Türkiye Ekonomi Modeli Avrupa'nın gündeminde! Alman basını yazdı: Dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt gazetesinde yer alan haberde, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de yaşanan sıkıntıların ardından birçok şirketin üretimlerini Avrupa'ya taşımak istediği belirtilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda cazip fırsatlar sunduğu vurgulandı.

MUAZZAM BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP

DP World Yarımca'nın CEO'su Kris Adams'ın, konumu nedeniyle Marmara Denizi'ndeki konteyner terminalinde büyük fırsatlar gördüğü ve "Türkiye'deki yatırım fırsatlarına iyi niyetle bakıyoruz. Ülke muazzam bir büyüme potansiyeline sahip." dediğine yer verilen haberde, uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerini tamamen yeniden düşünmek zorunda oldukları, bunun için yerel ve bölgesel teslimat seçeneklerine daha fazla odaklandıkları ifade edildi.